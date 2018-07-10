Kabakulak bu belirtilerle kendini gösteriyor!

Kabakulak, tükürük bezleri enfeksiyonu ile en çok çocukları etkileyen bulaşıcı viral bir hastalıktır. En belirgin belirti, yüzün kenarlarındaki tükürük bezlerinin birinin veya her ikisinin şişmesi şeklinde kendini gösterir. Bu bezlere parotis bezleri denir. Bazen kabakulak virüsü aynı zamanda testis, yumurtalık, pankreas veya meninkslerin iltihabına yol açabilir.

Birisi kabakulak geçirdiği zaman, genellikle gelecekteki enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazanır.

Kabakulak yayılımını azaltmak amacıyla yapılan MMR (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) aşıları, vücuda giren virüse karşı bağışıklık kazandırmaya yardımcı olmak amacıyla genellikle erken yaşlarda verilir.

BELİRTİLERİ

Kabakulak hastalığının semptomları normalde virüsün hastaya bulaşmasından 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Bununla birlikte, virüsü olan insanların yaklaşık yüzde 20’si hiç semptom göstermez.

Kabakulak hastalığının başlıca semptomu, ağrılı ve şişmiş parotis (tükürük bezleri) olup, bu da kişinin yanaklarının şişmesine yol açar. Kabakulak hastalığının diğer belirtileri şunlardır: içerebilir:

Yüzün iki tarafında ağrı ve şişme

Yutkunma sırasında yaşanan ağrı

Yutma sorunu

Yorgun ve güçsüz hissetmek

Ateşlenme

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Ağız kuruluğu

Eklem ağrısı

İştah azalması

Nadiren erişkinlere kabakulak bulaşabilir. Bu vakalarda belirtiler genellikle aynıdır. Ancak bazen biraz daha kötüdür.