Kabakulak bu belirtilerle kendini gösteriyor!
Kabakulak nedir? Belirtileri nelerdir?10 Temmuz 2018 Salı 20:24
Kabakulak, tükürük bezleri enfeksiyonu ile en çok çocukları etkileyen bulaşıcı viral bir hastalıktır. En belirgin belirti, yüzün kenarlarındaki tükürük bezlerinin birinin veya her ikisinin şişmesi şeklinde kendini gösterir. Bu bezlere parotis bezleri denir. Bazen kabakulak virüsü aynı zamanda testis, yumurtalık, pankreas veya meninkslerin iltihabına yol açabilir.
Birisi kabakulak geçirdiği zaman, genellikle gelecekteki enfeksiyonlara karşı bağışıklık kazanır.
Kabakulak yayılımını azaltmak amacıyla yapılan MMR (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) aşıları, vücuda giren virüse karşı bağışıklık kazandırmaya yardımcı olmak amacıyla genellikle erken yaşlarda verilir.
BELİRTİLERİ
Kabakulak hastalığının semptomları normalde virüsün hastaya bulaşmasından 2-3 hafta sonra ortaya çıkar. Bununla birlikte, virüsü olan insanların yaklaşık yüzde 20’si hiç semptom göstermez.
Kabakulak hastalığının başlıca semptomu, ağrılı ve şişmiş parotis (tükürük bezleri) olup, bu da kişinin yanaklarının şişmesine yol açar. Kabakulak hastalığının diğer belirtileri şunlardır: içerebilir:
Yüzün iki tarafında ağrı ve şişme
Yutkunma sırasında yaşanan ağrı
Yutma sorunu
Yorgun ve güçsüz hissetmek
Ateşlenme
Baş ağrısı
Mide bulantısı
Ağız kuruluğu
Eklem ağrısı
İştah azalması
Nadiren erişkinlere kabakulak bulaşabilir. Bu vakalarda belirtiler genellikle aynıdır. Ancak bazen biraz daha kötüdür.
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