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Gündem Kabaktepe’den eski amirallere sert tepki
Gündem

Kabaktepe’den eski amirallere sert tepki

28 Şubat kafalı 103 Emekli Amiralin küstah tehdit bildirisine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 05:48:00 -
Kabaktepe’den eski amirallere sert tepki

103 Emekli Amiralin, hükümeti, TSK’yı ve TBMM’nin yasama faaliyetini hedef alan ve tehdit dolu ifadeler içeren bildirisine AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe çok sert tepki gösterdi.

"Kimileri ışıklara, kimileri de "bildiri"lere umut bağlamış"

Sözde muhtıracı cunta heveslisi emekli amirallerin isimlerini tek tek paylaşan Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, *Kimileri ışıklara, kimileri de "bildiri"lere umut bağlamış. Hepsinin ortak sevdası vesayet, ortak düşmanı ise milli iradedir.

"Ölene dek karşınızda olacağız"

Demokrasiyi katletmeye yeltenen bu anlayışı kabul etmek, bunlara boyun eğmek; en hafif deyimiyle vatana ihanet olur. Ölene dek karşınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Kabaktepe bir başka paylaşımında ise, “Türkiye Mavi Vatan’da tehdit ediliyorken sesi çıkmayan, Doğu Akdeniz’deki haklarımız gaspedilmeye çalışılırken ortalıkta gözükmeyen emekli amirallere bir haller olmuş. Bu ülkenin ordusu da hükümeti de Cumhurbaşkanı da görevinin başında. Sizlik bir durum yok” dedi.

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Yorumlar

utanilacak kifayetsiz muhteris fasist memur eskileri!!!

millet, demokrasi, vatan dusmanlari
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AHMET FARUK

Cunta artıkları yargılanmalı
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