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Gündem Kabaktepe'den Akşener'e tokat gibi Netanyahu cevabı
Gündem

Kabaktepe'den Akşener'e tokat gibi Netanyahu cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sert tepki gösterdi. Kabaktepe HDP'li Kurtulan'ın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 03:06:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleri tepki çekmeye devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, HDP'li Fatma Kurtulan'ın sözlerinin yer aldığı videoyu paylaştı. Kabaktepe, Netanyahu'nun PKK elebaşı Öcalan gibi bebek katili olduğunu belirterek, "Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili tartışmalı bir benzetme yaptı. Erdoğan ile İsrail başbakanı Netanyahu'yu aynı kefeye koyan Akşener şunları söylemişti:

"Bildiğiniz üzere, Mart ayında, İsrail’de seçimler yapıldı ve oluşan tablo, İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netenyahu’nun, yeni bir hükümet kurmasına imkan vermedi. İsrail Cumhurbaşkanı da, hükümeti kurma görevini, Yeş Atid partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu.

Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Binyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kışkırtmaları yaşandı, ardından da, Gazze’ye operasyon başladı."

Akşener'e videolu cevap

Akşener'in sözlerine AK Parti'den çok sayıda tepki gelirken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den İYİ Parti'ye videolu hatırlatma geldi. Kabaktepe, Tiwtter hesabından yaptığı paylaşımda HDP'li Fatma Kurtulan'ın İYİ Parti ile ilgili sözleri yer aldı. Kabaktepe, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akşener’e Bilgilendirme; Netanyahu, çocuk katilidir. Filistinli binlerce mazlumun ahı üzerinde, kanı elindedir. Bir diğer çocuk katili İmralı'dadır. Onun güdümündeki HDP ise sizin ortağınız. Utanın!' diyeceğim ama maskeden midir bilinmez; artık yüzünüz de kızarmıyor."

HDP'li Fatma Kurtulan, Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı videoda şunları söylemişti:

"İYİ Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP ile yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?"

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