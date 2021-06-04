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Kabaktepe’den Akit’e ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede gündemdeki konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Akit ailesi, Başkan Kabaktepe’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 09:27:00 -
Kabaktepe’den Akit’e ziyaret

 Haber Merkezi 

Akit Medya Grubu dün önemli konuklara ev sahipliği yaptı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Grubumuza bir nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Kabaktepe ile birlikte AK Parti İl Başkan Yardımcısı Halime Kökçe ve Basın Danışmanı Hüseyin Türkoğlu’nu da Genel Merkez Binamızda ağırladık. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yaptı. Kabul heyetinde Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu, Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun da yer aldı. Önemli konuların konuşulduğu sohbette geniş çaplı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Kabaktepe, nezih ev sahipliğinden dolayı Karahasanoğlu ailesine teşekkür etti. Karahasanoğlu kardeşler de, Osman Nuri Kabaktepe’ye çalışmalarında başarılar dileyerek nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.
Yeni Akit Gazetesi

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