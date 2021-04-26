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Gündem Kabaktepe algı operasyonuna dikkat çekti: Gecekondu gibi büfe yerleştiriyor
Gündem

Kabaktepe algı operasyonuna dikkat çekti: Gecekondu gibi büfe yerleştiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediye'sinin (İBB) komisyon kararına aykırı şekilde ilçelere Halk Ekmek Büfeleri yerleştirmeye çalıştığını belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor.' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:01:00 - 2021-04-26 23:02:33
Kabaktepe algı operasyonuna dikkat çekti: Gecekondu gibi büfe yerleştiriyor

Kabaktepe, yaptığı yazılı açıklamada, İBB'nin "Engelleniyoruz" algısı oluşturmaya çalıştığını savunarak, "İBB yine ucuz siyaset peşinde. İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan karar gereği; Halk Ekmek Büfeleri için ilçe belediyesinden görüş alması gereken İBB, gecekondu gibi büfe yerleştiriyor. Zabıta gelince de 'Engelleniyoruz.' diye veryansın edip kameralara oynuyor." ifadelerini kullandı.

"İlçe belediyelerinin alenen yok sayılarak bilinçli bir şekilde kargaşa ortamı oluşturulduğunu" iddia eden Kabaktepe, İBB yönetiminin bütçe meselesinde patlayan ‘Engelleniyoruz’ balonu yerine yeni bir mağduriyet balonu şişirmeyi amaçladığını kaydetti.

Kabaktepe, ayrıca Üsküdar Belediyesinin, "Ekmek Büfesi koyamazsınız demiyoruz. İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin de imzasıyla alınan kararı anlatmaya çalışıyor, işimizi hukuki zeminde yapmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda 'burası bizim, karar ve nizam tanımayız.' diyen bir anlayış var. Kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz." açıklamasını da hatırlattı.

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