Kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak tatlısı tarifi

Kabak Tatlısı Tarifi

Malzemeler

2 kg bal kabağı

2.5 su bardağı toz şeker

Üzeri için

3 çorba kaşığı kıyılmış ceviz veya antep fıstığı

Yapılışı

Kabakların sert kabuğunu ve yeşil kısımlarını bıçakla keserek temizleyip dilimleyin. Yıkayıp suyunu süzün. Geniş bir tencereye kabak dilimlerini yan yana dizin. Üzerine toz şekeri serpiştirin. Tencerenin kapağını kapatıp 1 saat bekletin. Suyunu bırakan kabakları çok kısık ateşte 20 dakika pişirin. Tencerenin kapağını açıp 25 dakika daha pişirin. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın. Üzerlerine ceviz veya antep fıstığı serpiştirerek servis yapın. Afiyet olsun.

Cevizli kabak tatlısı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Kabağımızı dilimler halinde keselim. Kabuğunu soyup ufak parçalara keselim. Tencereye koyup üzerine şeker dökelim. Bir gece bekletelim. Beklettikten sonra kısık ateşte kendi suyunu çekene kadar pişirelim. Servis tabağına alıp üzerine ceviz koyalım. Afiyet olsun.

Kabak tatlısı püf noktaları

-Kabağı alırken kabuk kısmına yakın yerini yeşil olanı seçin.

-En önemli pişirme püf noktası önce kısık ateşte kapağı kapalı, sonra harlı ateşte kapağı açık bir şekilde pişirmek.

-Pişen kabakları tencerede bırakmıyoruz, geniş bir kaba alıyoruz ve üzerini örtmüyoruz.

Diğer tavsiyemiz; Bal kabağı yemeğidir.

Balkabağı yemeği tarifi

Malzemeler

1 kg kabukları soyulmuş küp küp doğranmış balkabağı

1 tane kuru soğan

2 tane yeşil biber

2 tane domates ya da evde varsa şişe domates, konserve domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı kaynamış su

Tuz, karabiber (istenilen baharatlar)

Balkabağı yemeği nasıl pişer?

Tüm malzemeleri yıkayıp küp küp doğrayın hazır olsun yanınızda. Yemeği yapacağınız tencereye zeytinyağını koyun üzerine soğan ve biberleri koyun, pembeleşene kadar kavurun. Üzerine kabakları ilave edin 2-3 dakika kadar kavurun. Sonra domatesleri ve sıcak suyu ilave edip baharatları atın.