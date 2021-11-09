Kabak tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak tatlısı tarifi

Besleyiciliği ve tok tutma özelliği de tadı kadar sevilen kabak tatlısı, garantili tarifi ile sizlerle.

Malzemeler

2 kg balkabağı

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yapılışı

Kabak tatlısı için kabağı ince ince dilimledikten sonra soyup çekirdeklerini çıkartın. Yıkadıktan sonra 2-3 parmak genişliğinde dilediğin uzunlukta doğrayın. Büyük ve yayvan bir tencereye kabakları, aralarına şeker serperek kat kat dizin. 2-3 saat ya da bir gece ağzı kapalı olarak bekletin. Bu bekleme sırasında kabak su salacağı için pişirirken ayrıca su koymaya gerek yok. Geceden bekletilen kabak kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Arada çatalla pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Soğuduktan sonra balkabağı tatlısı servis tabağına alınır, üzerine tahin gezdirilip dövülmüş ceviz serpilerek servis edilir. Dilerseniz kabakların üzerine kendi şerbetini ağdalaştırıp da gezdirebilirsiniz. Kabağın şerbetinin koyulaşması için bir sürede kapağı açık olarak pişirmelisiniz.