Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak tatlısı tarifi

Havaların soğumasıyla birlikte kabak tatlısı da mutfaklarda ki yerini almaya başladı. Kabak tatlısı yapmak isteyenler ise tam ölçülü tarifleri merak ediyor. Peki, kabak tatlısı için hangi malzemeler gerekli?

Tam ölçülü kabak tatlısı tarifi

Malzemeler:

2 kilo balkabağı

3 su bardağı şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle işe kabakları temizleyerek başlamalısınız.

Kabağı dilimleyip ardından kabuklarını soyabilirsiniz.

Kabuklar ve çekirdekten arındırdığınız kabakları ister kare kare isterseniz de dikdörtgen olarak kesebilirsiniz.

Geniş bir tencereye bir kat kabak bir kat şeker olarak tüm malzemeleri yerleştirin.

Tencerenin kabağını kapatın ve en az 8 saat bekleyin.

8 saatin sonunda kabağın şekerin etkisiyle suyunu saldığını fark edeceksiniz.

Suyunu salan kabakları orta ateşte pişirin.

Tatlınızı pişirirken şekerin tamamen erimesi için kapağı açık tutmanız önemli.

Kabaklar yumuşayınca tatlınız hazır olmuş demektir.

Tatlınızı soğukken servis edebilirsiniz.

Servis esnasında tatlınızı ceviz ile süsleyebilirsiniz.

Arzu ederseniz kaymak, krema ya da dondurma ile de tatlıyı ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.