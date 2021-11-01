  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı gerekli malzemeler | Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi kabak tatlısı yapmak istiyor. Peki, kabak tatlısı nasıl yapılır? Denenmiş tam kıvamında kabak tatlısı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-11-01 20:14:00 -
Kabak tatlısı nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak tatlısı tarifi

Havaların soğumasıyla birlikte kabak tatlısı da mutfaklarda ki yerini almaya başladı. Kabak tatlısı yapmak isteyenler ise tam ölçülü tarifleri merak ediyor. Peki, kabak tatlısı için hangi malzemeler gerekli?

Tam ölçülü kabak tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 2 kilo balkabağı
  • 3 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz

Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle işe kabakları temizleyerek başlamalısınız.

Kabağı dilimleyip ardından kabuklarını soyabilirsiniz.

Kabuklar ve çekirdekten arındırdığınız kabakları ister kare kare isterseniz de dikdörtgen olarak kesebilirsiniz.

Geniş bir tencereye bir kat kabak bir kat şeker olarak tüm malzemeleri yerleştirin.

Tencerenin kabağını kapatın ve en az 8 saat bekleyin.

8 saatin sonunda kabağın şekerin etkisiyle suyunu saldığını fark edeceksiniz.

Suyunu salan kabakları orta ateşte pişirin.

Tatlınızı pişirirken şekerin tamamen erimesi için kapağı açık tutmanız önemli.

Kabaklar yumuşayınca tatlınız hazır olmuş demektir.

Tatlınızı soğukken servis edebilirsiniz.

Servis esnasında tatlınızı ceviz ile süsleyebilirsiniz.

Arzu ederseniz kaymak, krema ya da dondurma ile de tatlıyı ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Midye yemek günah mı? Midye dolma yemek haram mı?
Midye yemek günah mı? Midye dolma yemek haram mı?

İSLAM

Midye yemek günah mı? Midye dolma yemek haram mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı'dan bomba Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Adam kazandı!
Gündem

Can Ataklı'dan bomba Cumhurbaşkanı Erdoğan itirafı: Adam kazandı!

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın G20'deki görüşmesini değerlendirirken 'adam kazandı' ifadeleri..
Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için
Gündem

Volkan Demirel'in karısından Cadılar Bayramı için "fetva"

Eski Fenerbahçe kalecisi ve futbol yorumcusu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, garip kıyafetlerin giyilip saçma sapan hareketlerin..
Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi
Dünya

Rama’nın sözleri gündemi altüst etti! 'İki ülke birleşiriz' tehdidi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşmemesi durumunda Kosova ile birleşeceklerini söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay