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Kadın - Aile Kabak mücveri tarifi, nasıl yapılır? Mücver tarifleri
Kadın - Aile

Kabak mücveri tarifi, nasıl yapılır? Mücver tarifleri

Türk mutfağının çok sevilen ve pratik yemeği mücveri günün herhangi bir saatinde hazırlayıp severek yiyebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 00:03:00 - 2021-12-30 01:01:20
Kabak mücveri tarifi, nasıl yapılır? Mücver tarifleri

Fırında mücver tarifi, nasıl yapılır? İşte kolay tarifi...

Fırında Mücver Malzemeler:

  • 4 adet kabak
  • 8-9 adet taze soğan
  • 1 kâseye yakın taze nane
  • 1 kâseye yakın dereotu
  • 2 adet yumurta
  • 1 çay bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • Beyaz peynir (miktarı isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı tuz.

Fırında Mücver Hazırlanışı:

Fırında mücver tarifi için kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın. Taze soğanı, naneyi ve dereotunu ince ince doğrayın Kabaklar, doğradığımız malzemeler ve diğer tüm malzemeleri bir araya getirip iyice çırpın. Bir tepsiye yağlı kâğıt serip harcı içinde dökün ve 150 derecelik fırında iç dışı pişene kadar pişirin. Fırında mücver servise hazır. Afiyet olsun.

Patates Mücveri tarifi

Malzemeler;

  • 3  adet  patates ( Orta boy)
  • 1 su bardağı kaşar peyniri  rendesi
  • 1  adet  yumurta
  • 1  çorba  kaşığı un
  • 1  tutam maydanoz
  • 1  tatlı  kaşığı  tuz ( Damak  tadınıza  göre  eksiltip çoğaltabilirsiniz)
  • 1  tutam taze  çekilmiş karabiber
  • 2 çorba  kaşığı  sıvı yağ ( Kızartmak için)

Patates Mücveri nasıl yapılır?

Patateslerin kabuklarını soyup yıkayın ve karıştırma kabına rendeleyin. Yumurtayı  kırın. Kaşar rendesini ve incecik doğranmış maydanozları ekleyin. Yeteri kadar  tuz,un ve  karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Geniş bir  tavayı ocağa  alın ve yağı  ekleyin. Kaşık yardımıyla hazırladığınız karışımdan parçalar alıp tavaya koyun ve üzerini kaşıkla  bastırıp inceltin. Mücverleri orta ateşte arkalı önlü kızartıp sıcak servis yapın.

Unsuz mücver tarifi tavada nasıl yapılır? Kolay tarif

Kabaklar soyulur ve rendelenir. Sonra yumurta, peynir, pul biber, karabiber, tuz ve doğranmış dereotu katılır. El ile yoğrulur. ( Fazla yoğrulmayacak. ) Sonra kızgın tavaya çok az sıvı yağ (1 çay kaşığı kadar) konur ve üzerine harcın yarısı eklenir. İlk hemen karıştırılmaz daha sonra ara ara karıştırılarak pişirilir.

 

 

 

 

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