Kabak mücveri tarifi, nasıl yapılır? Mücver tarifleri

Fırında mücver tarifi, nasıl yapılır? İşte kolay tarifi...

Fırında Mücver Malzemeler:

4 adet kabak

8-9 adet taze soğan

1 kâseye yakın taze nane

1 kâseye yakın dereotu

2 adet yumurta

1 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

Beyaz peynir (miktarı isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tuz.

Fırında Mücver Hazırlanışı:

Fırında mücver tarifi için kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın. Taze soğanı, naneyi ve dereotunu ince ince doğrayın Kabaklar, doğradığımız malzemeler ve diğer tüm malzemeleri bir araya getirip iyice çırpın. Bir tepsiye yağlı kâğıt serip harcı içinde dökün ve 150 derecelik fırında iç dışı pişene kadar pişirin. Fırında mücver servise hazır. Afiyet olsun.

Patates Mücveri tarifi

Malzemeler;

3 adet patates ( Orta boy)

1 su bardağı kaşar peyniri rendesi

1 adet yumurta

1 çorba kaşığı un

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz ( Damak tadınıza göre eksiltip çoğaltabilirsiniz)

1 tutam taze çekilmiş karabiber

2 çorba kaşığı sıvı yağ ( Kızartmak için)

Patates Mücveri nasıl yapılır?

Patateslerin kabuklarını soyup yıkayın ve karıştırma kabına rendeleyin. Yumurtayı kırın. Kaşar rendesini ve incecik doğranmış maydanozları ekleyin. Yeteri kadar tuz,un ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın. Geniş bir tavayı ocağa alın ve yağı ekleyin. Kaşık yardımıyla hazırladığınız karışımdan parçalar alıp tavaya koyun ve üzerini kaşıkla bastırıp inceltin. Mücverleri orta ateşte arkalı önlü kızartıp sıcak servis yapın.

Unsuz mücver tarifi tavada nasıl yapılır? Kolay tarif

Kabaklar soyulur ve rendelenir. Sonra yumurta, peynir, pul biber, karabiber, tuz ve doğranmış dereotu katılır. El ile yoğrulur. ( Fazla yoğrulmayacak. ) Sonra kızgın tavaya çok az sıvı yağ (1 çay kaşığı kadar) konur ve üzerine harcın yarısı eklenir. İlk hemen karıştırılmaz daha sonra ara ara karıştırılarak pişirilir.