Kabak graten nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak graten tarifi
Kabak graten yapılışı | Pratik ve leziz bir tarif arayanlar ‘Kabak ile ne yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kabak graten için hangi malzemeler gerekli? Kabak graten için hangi malzemeler gerekli
Kabak graten hazırlamak isteyenler denenmiş tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, kabak graten için hangi malzemeler gerekli.
Tam ölçülü kabak graten tarifi
Malzemeler:
3-4 adet kabak
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
Tuz
Karabiber
1,5 su bardağı süt
Kabak graten nasıl yapılır?
Kabakları yıkayıp kabuklarını kazıyın. Ardından kabakları dilimleyin.
Cam fırın tepsisine kabakları yerleştirin. Kabakların üzerine fırça ile zeytinyağı sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kabakları 20-25 dakika pişirin.
Bir tavaya yağ ve unu alın.
Ardından sütü azar azar ekleyin. Son olarak tuz ve baharatı ilave edin.
Kabakları fırından alın ve üzerine sosu gezdirin.
Rendelenmiş kaşar peynirini sosun üzerine gezdirin.
Kabak greteni tekrara fırına sürün ve üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.