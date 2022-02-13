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Kadın - Aile Kabak graten nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak graten tarifi
Kadın - Aile

Kabak graten nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak graten tarifi

Kabak graten yapılışı | Pratik ve leziz bir tarif arayanlar ‘Kabak ile ne yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kabak graten için hangi malzemeler gerekli? Kabak graten için hangi malzemeler gerekli

Yeniakit Publisher
2022-02-13 20:14:00 -
Kabak graten nasıl yapılır? Tam ölçülü kabak graten tarifi

Kabak graten hazırlamak isteyenler denenmiş tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, kabak graten için hangi malzemeler gerekli.

Tam ölçülü kabak graten tarifi

Malzemeler:

3-4 adet kabak

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

1,5 su bardağı süt

Kabak graten nasıl yapılır?

Kabakları yıkayıp kabuklarını kazıyın. Ardından kabakları dilimleyin.

Cam fırın tepsisine kabakları yerleştirin. Kabakların üzerine fırça ile zeytinyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kabakları 20-25 dakika pişirin.

Bir tavaya yağ ve unu alın.

Ardından sütü azar azar ekleyin. Son olarak tuz ve baharatı ilave edin.

Kabakları fırından alın ve üzerine sosu gezdirin.

Rendelenmiş kaşar peynirini sosun üzerine gezdirin.

Kabak greteni tekrara fırına sürün ve üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

 

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