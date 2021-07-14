Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması iç harcı yapımı ve tarifi
Kabak çiçeği dolması tarifi, Ege ve Akdeniz'in pek çok köşesinde sabahın erken saatlerinde güneş yükselmeden toplanan kabak çiçekleri ile yapılmaktadır. Özellikle yaz aylarında yapılan Ege mutfağının güzide yemeklerinden biri olan kabak çiçeği dolması mevsiminde tercih ediliyor. Kabak çiçeği dolmasının en önemli özelliği iç harcının hazırlanmasıdır. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması iç harcı yapımı ve tarifi
Zeytinyağlı kabak çiçeği dolması kabak çiçeklerinin içi çıkartılarak hazırlanmaktadır. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması iç harcı nasıl yapılır?
Kabak çiçeği dolması tarifi
Malzemeler:
20-25 kabak çiçeği
1 bardak pirinç
1 kuru soğan
1 orta boy domates
Nane
Maydanoz
Karabiber, tuz, zeytinyağı
Yapılışı:
Çiçekleri yıkayıp sap kısmını temizleyin. Çiçeğin iç kısmındaki sarı kısmı yaprağını yırtmadan çay kaşığı yardımıyla çıkarın.
Soğanı doğrayıp zeytinyağı ile kavurun. Üzerine yıkanmış pirinci ilave edin. Bir kaç kez karıştırıp domates rendesini ekleyin. Yeşillikler ve baharatları ekledikten sonra yarım bardak su koyup demlenmesini bekleyin.
Dolma içi soğuduktan sonra çiçeklerin içine birer tatlı kaşığı kadar iç malzemesinden koyup üst kısmını katlayın. Çiçekleri tencereye hafif dik oturtarak dizin. 2-3 kaşık zeytinyağı, tuz ve su ekleyip pişirin.