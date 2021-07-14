Kabak çiçeği dolması tarifi, Ege ve Akdeniz'in pek çok köşesinde sabahın erken saatlerinde güneş yükselmeden toplanan kabak çiçekleri ile yapılmaktadır. Özellikle yaz aylarında yapılan Ege mutfağının güzide yemeklerinden biri olan kabak çiçeği dolması mevsiminde tercih ediliyor. Kabak çiçeği dolmasının en önemli özelliği iç harcının hazırlanmasıdır. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması iç harcı yapımı ve tarifi