Kaaned (Kaan Öztürk): 2023 Müzik Sektöründe Büyüme Yılı Olacak

Müzik dinleme alışkanlıklarının değişikliğe uğradığını, geleneksel alışkanlıkların yerini dijital yöntemlerin aldığını ifade eden Kaan Öztürk, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Dijital müzik servislerinin kullanıcı sayısı hızla artıyor. 2027 yılında kullanıcı sayısının 1 milyarı aşması bekleniyor. Artık çok daha fazla insan dijital müzik servislerini tercih ediyor. Bu durum, dinleyici ve müzisyenlerin iletişimini de kuvvetlendiriyor.”

Dijital Müzik Servisleri 2022’de 776,2 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Dijital müzik servislerinin gelişme kaydettiğini belirten Kaaned, “Önceden fiziki bir şekilde albüm oluşturulurdu. Zamanla albümler, dijital ortamlarda kullanıcılara aktarılıyor. Bu nedenle dijital müzik platformlarının çok önemli olduğunu söylemek mümkün. Yapılan araştırmalar, dijital müzik servislerinin 2022 yılında 776,2 milyon kullanıcıya ulaştığı biliniyor. Dijital müzik platformları pazarının büyümesi, sanatçıların albümlerini ilk olarak buralarda yayınlamasını sağlıyor. Bu hususların her biri, müzik dünyasındaki gelişmeler olarak değerlendirilebilir.”

Müzikteki Gelişme Zamanla Artacak

Müzik sektöründeki gelişmenin zamanla artacağını belirten Öztürk, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte müzik dünyası da dijitalleşmeye başladı. Bu durum, sektörel gelişmeleri de mümkün kılıyor. Sanatçı ve dinleyiciler için önemli olan bu gelişmeler, müzik sektörünün dikkat çekici bir konumda yer almasını olanaklı kılıyor. Zamanla bu gelişmelere yenilerinin ekleneceğini söyleyebilirim. Artık daha çok insan, müzik dinleme platformlarına yönelim gösterecek. Biliyorsunuz ki elektronik müzik de sektördeki gelişmenin bir sonucu. Son zamanlarda pek çok insan, elektronik müziğe ilgi duymaya başladı. Bu hususların her biri, müzik sektörünün ne denli ilerlediğini gözler önüne seriyor. Sanıyorum ki dinleyici ve müzisyen profilleri de değişiklik gösterecek.”



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