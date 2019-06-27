Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Dizi ve fillerde tanıdığımız oyuncular biri olan Kaan Yıldırım, 14 Mayıs 2016’da Ezgi Eyüboğlu nikah masasına oturmuştu. Peki Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu kimdir? Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?27 Haziran 2019 Perşembe 09:01
Dizi ve fillerde tanıdığımız oyuncular biri olan Kaan Yıldırım, 14 Mayıs 2016’da Ezgi Eyüboğlu nikâh masasına oturmuştu. Peki Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu kimdir? Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?
Kaan Yıldırım kimdir?
Kaan Yıldırım, (d. 24 Aralık 1986; İstanbul), Türk oyuncu.Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye’nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı.
Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı ‘Ulan İstanbul’ adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı’nda evlendi.
Kaan Yıldırım'ın rol aldığı filmler
Kayıp – Kadir – 2013
Ulan İstanbul – Ferdi – 2014
Ümmü Sıbyan:Zifir – 2014 Yapımcı
Adı Mutluluk – Batu – 2015
Yok Artık!- 2015 Yapımcı
Kalbim Yangın Yeri – Volkan – 2016
Klavye Delikanlıları – Kerem – 2017
İnsanlık Suçu – Cemal – 2018
Ezgi Eyüboğlu kimdir?
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.
YORUM YAZ