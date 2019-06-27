Dizi ve fillerde tanıdığımız oyuncular biri olan Kaan Yıldırım, 14 Mayıs 2016’da Ezgi Eyüboğlu nikâh masasına oturmuştu. Peki Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu kimdir? Kaan Yıldırım nereli ve kaç yaşında?

Kaan Yıldırım kimdir?

Kaan Yıldırım, (d. 24 Aralık 1986; İstanbul), Türk oyuncu.Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye’nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı ‘Ulan İstanbul’ adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı’nda evlendi.

Kaan Yıldırım'ın rol aldığı filmler

Kayıp – Kadir – 2013

Ulan İstanbul – Ferdi – 2014

Ümmü Sıbyan:Zifir – 2014 Yapımcı

Adı Mutluluk – Batu – 2015

Yok Artık!- 2015 Yapımcı

Kalbim Yangın Yeri – Volkan – 2016

Klavye Delikanlıları – Kerem – 2017

İnsanlık Suçu – Cemal – 2018

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 15 Haziran 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.