KAAN ve HÜRJET’te test trafiği artacak

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Deniz Kuvvetleri’yle 3 ana platforma yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti. Bunlardan ilkinin insansız hava aracı AKSUNGUR olduğunu söyledi.

AKSUNGUR 60 Saat Uçacak

Deniz devriye ve gözetleme görevlerinin yanı sıra AKSUNGUR’a sonobuoy ve torpido gibi faydalı yüklerin entegrasyonuna yoğunlaştıklarını anlatan Demiroğlu, şöyle konuştu: “İhtiyaçlara binaen AKSUNGUR’un kabiliyetlerini de artırıyoruz. Şu anda 750 kilogram olan yük taşıma kapasitesini önümüzdeki yıl bin 250 kilograma çıkarmayı hedefledik. Bu konuda çalışıyoruz. Bu hem Deniz Kuvvetleri için hem de diğer kullanıcılarımız için ciddi bir artış. Aynı zamanda uçuş süresini de azaltmadan hatta artırarak bunları yapmayı planladık. 50 saatin üzerinde olan uçuş süresini 60 saat civarına çekmeyi düşünüyoruz. Bunlar tabii maksimum rakamlar. Entegrasyon faaliyetlerimizde hem Deniz Kuvvetleri için hem de diğer kullanıcılar için torpido, sonobuoy, farklı radarlar entegre ediyoruz, edeceğiz. Bu, kullanıcıya insansız sistemler tarafında ciddi bir kabiliyet veriyor.”

GÖKBEY Denizlere Açılıyor

Demiroğlu, Deniz Kuvvetleri’ne yönelik ikinci çalışma alanının helikopterler olduğunu dile getirdi. Hem GÖKBEY hem de gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan 10 ton sınıfındaki helikopterin farklı konfigürasyonlarla Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarına göre hazırlandığını anlattı. Demiroğlu, “Sonar entegrasyonuna hem GÖKBEY hem de 10 tonluk helikopter için başladık. Deniz Kuvvetlerine yerli bir sonarla denizlerde ciddi bir kabiliyet daha kazandırmış olacağız” diye konuştu. TUSAŞ’ın insansız helikopter alanında da çalışmalar yaptığına işaret eden Demiroğlu, bunların önemli mesafe kat ettiğini, farklı konfigürasyonlara yönelik son testleri yaptıklarını aktardı.

HÜRJET’in gemiye konuşlandırılabilecek versiyonuna yönelik çalışmaların da bir süredir devam ettiğini anımsatan Demiroğlu, “Bu konuda çalışmalarımız zaten epey süredir devam ediyordu. Artık daha da netleşiyor. Uçak gemimizin de şekillenmesiyle ihtiyaçlar şekillenecek. Bu, uzun süreli bir proje. Ki bambaşka, HÜRJET’ten farklı bir platform olacağını şimdiden söyleyebilirim. HÜRJET’ten farklı olacağını göreceksiniz. Çünkü isterler farklı” şeklinde konuştu.

KAAN’da Hedef 3 Uçakla Test

KAAN projesine de değinen Mehmet Demiroğlu, şunları kaydetti: “KAAN’ın birinci prototipi uçtu ama esas testlerde kullanacağımız iki ve üçüncü prototipler yoğun bir çalışma altında. Birincisi taksi testlerine başladı. İkincisi de artık nihai montaj hattına geçti. Hedefimiz bu sene içerisinde bu iki prototipi uçuşa hazırlamak. İnşallah bu sene içerisinde iki tane prototipi yan yana semalarımızda uçarken göreceğiz. Önümüzdeki sene silahlı konfigürasyon gelecek. Yani bu ikisini önce zarf açma testlerinde kullanacağız. Sonra silahları, sistemleri entegre ettiğimiz bir konfigürasyon karşımıza çıkacak. Seneye bu vakitler diyelim, 3 tane KAAN’la yoğun bir test kampanyasını yürütüyor olacağız.”

YERLİLİK ORANI YÜZDE 90’LARDA

KAAN’ın yerlilik oranına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, “KAAN bizim bugüne kadar yaptığımız en yerli prototip. Motoru, bir de fırlatma koltuğu hariç diğerlerinin hepsi ya yerli olarak yapıldı, takıldı ya da ikinci ve üçüncü prototipler aşamasında yapılacaklar. Yani yüzde 90’larda diyebiliriz. Beşinci nesil uçak yaptığınız bir noktada yerlilik oranında yüzde 90’lardan bahsediyorsanız, bu çok müthiş bir başarı” diye ekledi.