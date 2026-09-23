Bugün Tripoliçe katliamının yıl dönümü! Vahşi Yunanlılar üç gün üç gece binlerce Türk katletti

23 Eylül 1821'de, Tripoliçe'de Yunan çeteleri savunmasız Türklere karşı tarihin en kanlı sivil kıyımlarından birini gerçekleştirdi. İsyan maskesi altında harekete geçen Yunan çeteleri, Tripoliçe'de günlerce süren vahşi baskınlar düzenledi. İşgalci zihniyet kadın, çocuk, yaşlı ve bebek demeden binlerce Türk'ü katletti.

Tripoliçe katliamı üç gün üç gece sürdü

23 Eylül 1821’de Tripoliçe’de yaşananlar, insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri. Üç gün üç gece süren yağma ve kırımda, on binlerce savunmasız Türk vahşice şehit edildi. Sokakların Türk kanıyla sulandığı bu katliam, Batılı tarihçilerin bile inkar edemediği açık bir soykırım ve insanlık suçu.

"Mora’da tek bir Türk kalmayana dek..."

Mora İsyanı, bölgedeki Osmanlı hakimiyetine ağır bir darbe vuran ve bağımsızlık hedefleyen bir hareket olarak başladı. İsyanın başında Rum liderler, açıkça hedeflerinin “Mora’da tek bir Türk kalmayana dek savaşmak” olduğunu tüm dünyaya ilan etti. Mart 1821’den itibaren Mora genelinde Osmanlı yöneticilerine ve sivil Müslüman karşı saldırılar başladı. Osmanlı kaynakları, daha isyanın ilk günlerinde dahi Mora genelinde binlerce Türk’ün katledildiğini yazıyor. İsyancıların asıl büyük hedefi, Mora eyaletinin idari merkezi olan Tripoliçe şehrini ele geçirmekti.

Dünyaya unutturulan 'Yunan' katliamı: TRİPOLİÇE

1821 yılı boyunca Tripoliçe, çevredeki Türk ahalinin sığınmaya çalıştığı en büyük güvenli şehir konumundaydı. Yaklaşık 5 ay boyunca 50-60 bin civarında Rum isyancı tarafından aralıksız kuşatma altında tutulan şehir düşmek üzereydi.

Kaledeki Osmanlı garnizonu ve siviller, süren kuşatma boyunca açlık ve hastalıkla kırılma noktasına gelmişti. 23 Eylül’de ise ölüm şehrin kapısından girdi.

İşgalci zihniyet, kadın, çocuk, yaşlı ve bebek demeden binlerce Türk'ü katletti.

Şehirde yaşayan savunmasız Türkler, insanlık dışı işkenceler eşliğinde Yunanlar tarafından acımasızca öldürüldü.

"Türkler, bir vahşiler güruhunun zulmüne teslim edildi"

Batılı gözlemcilerin ve yabancı tanıkların raporlarında Yunanların işlediği bu vahşet, savunmasız sivillerin boğazlandığı apaçık bir katliam olarak belgelendi. ABD’li yazar McCarthy şöyle aktarıyor: “Üç gün boyunca zavallı Türk yerleşimciler, bir vahşiler güruhunun şehvetine ve zulmüne teslim edildiler. Ne cinsiyet ve ne de yaş yönünden bir esirgeme yapıldı. Kadınlarla çocuklar dahi öldürülmeden önce işkenceden geçirildiler. Kıyım öylesine büyük ölçekteydi ki, çetecilerin sergerdesi Kolokotronis’in kendisi bile, kasabaya girdiğimde yukarı hisar kapısından başlayarak atımın ayağı hiç yere değmedi demektedir. İlerlediği zafer kutlama töreni yolu, cesetlerden bir örtüyle döşenmişti.”

İsyan başladığında Mora’da 90 bin Türk vardı bağımsızlıktan sonra hiç Türk kalmadı

İsyan başladığında Mora’da 90 binin üzerinde Müslüman nüfusun olduğu tahmin ediliyor. Bağımsızlık ilan edilince bu nüfustan eser kalmadı. Çok büyük bir kısmı öldürüldü. Kalanlar ise üç yüz yıllık topraklarını, evlerini, ata mezarlarını bırakıp Rum çetelerin katliamından kaçtılar.Tripoliçe'deki bu kanlı soykırım, Yunan çetelerinin Türk varlığını bölgeden tamamen silmek amacıyla işlediği en büyük insanlık suçlarından biri.