Kaan Urgancıoğlu kardeşi Can Urgancıoğlu kimdir? Can Urgancıoğlu mesleği ne?

Yargı dizisinde Savcı Ilgaz karakteri ile izleyicilerin tarafındanhayatı merak edilen Kaan Urgancıoğlu’nun kardeşi ile benzerliği dikkatlerde kaçmadı. Reyting rekortmeni dizi Yargı'daki Ilgaz karakteri ile başrolde olan Kaan Urgancıoğlu, son dönemlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kaan Urgancıoğlu'nun özel yaşamı ve ailesi de oldukça merak ediliyor.

Can Urgancıoğlu kimdir?

Can Urgancıoğlu 1990 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir. Can Urgancıoğlu aynı zamanda dizi ve sinema oyuncusu Kaan Urgancıoğlu’nun erkek kardeşidir.

Eğitim hayatına İzmir’de başlayan Can Urgancıoğlu liseyi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine ilk olarak Fox School of Business at Temple University’de İşletme bölümünde sonrasında Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı.

2015 yılında Neslihan Atagül ve Burak Özçivit’in başrolleri paylaştığı Kara Sevda dizisinde, ilk defa kamera karşısına geçmiştir. Dizice Can Urgancıoğlu, sağlık görevlisi rolüyle kısa bir sahnede yer almış, sahnede Kaan Urgancıoğlu’nun, kardeşi Can’ı hırpalaması dikkat çekmişti.