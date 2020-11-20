Kaan: Ülkemizi üretim üssüne dönüştürmek için çalışıyoruz

Akit Ekonomi

11 bini aşkın üyesi bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), imalat ile ihracata güç katmak için gerekli her adımı atıyor. Derneğin genel başkanı Abdurrahman Kaan, yatırımlara yenilerinin eklenmesi için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Yol açıcıyız

Kaan, “Türkiye’nin yolunun açılması, güçlü bir üretim üssü olması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. Küresel salgının 2022 Haziran ayına kadar devam edeceğini belirten Kaan, “Bu ortamda daha çok üretmeli ve ihracat yapmalıyız. Dünya enerjisinin yüzde 70’nin bulunduğu bir bölgedeyiz. Dünya gibi biz de dönüşümden geçmeliyiz. Yeni döneme, değişen dünyaya adapte olmalıyız” diye konuştu.

Türkiye olumlu ayrıştı

Ekonomiye de değinen Kaan, şu görüşleri paylaştı: “Yeni normalle birlikte hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlü bir şekilde toparlanmaya başladık. Üçüncü çeyrekte belirginleşen toparlanmanın dördüncü çeyrekte de devam edeceği, 2020’nin ikinci yarısının kayıpların telafisi noktasında önemli bir rol oynayacağı kanısındayız. Pandemi döneminde dev ülkelerin küçülme oranları dikkate alındığında Türkiye’nin iyi bir grafik sergilediğini ifade edebiliriz. Bu dönemde dünyadan olumlu ayrıştığını net bir şekilde kaydedebiliriz.”

Dünya süratle dönüşüyor

Pandemiyle başlayan dönüşümün iş dünyasını da etkilediğini anlatan Kaan, şöyle devam etti: “Salgın en başta yaşam biçimimizi ve sosyalleşme algımızı değiştirdi. Durağanlaşan fiziki hareketlilik, ekonomik durgunluğu da beraberinde getirdi. Böylece dijitalleşmenin önemi net şekilde görüldü. Bu nedenle dijital dünyayı anlayan ve teknolojik imkânlardan yararlanan şirketler, bunalımı daha kolay şekilde atlattı. Pozitif ayrıştı. Yakında irili ufaklı bütün şirketlerimizin dijital dönüşüm gereksinimi daha net hissedeceği bir döneme gireceğimizi tahmin edebiliriz. Gerek dijitalleşme gerek yerli üretimin arttırılması gerek tedarik ağının güçlendirilmesi gerek yeni müşteri arayışlarına girilmesi ciddi bir dönüşüm görüleceğini ifade edebiliriz.”

Kredi maliyetleri yüksek

Kaan, ayrıca kredi maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerektiğini vurguladı. “Şu anki faiz oranları yatırım için uygun değil. Yatırımı teşvik etmiyor” diyen Kaan, firmalara “Gelinen aşamada çok ortaklı yapıları hayata geçirebiliriz. Firmalara her platformda ‘Bankalara mecbur değilsiniz’ diye sesleniyoruz. Tasarrufa dayalı sistemleri tavsiye ediyoruz. Şükür ki firmalar tavsiyemize uyuyor” şeklinde konuştu.

Coşkuyla sahne oldu

Kaan, MÜSİAD EXPO’nun ise ortak yatırımlara, projelere vesile olması temennisinde bulundu. Fuarda yerli ürünlerin vitrine çıkarıldığına dikkat çeken Kaan, şunları ekledi: “MÜSİAD EXPO’da Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) markalı arabamıza, Günsel’e yer veriyoruz. BMC’nin ise otobüs ve kamyonlarını tanıtıyoruz. Gençlerimize ait yazılımları sergiliyoruz. Öbür taraftan halka açılan Kervan Gıda gibi üyelerimiz var. Onlar da kendilerini en iyi şekilde sunuyorlar Tüm bunlar fuara rağbeti arttırıyor. Tabii önemli konukları ağırlıyoruz. Venezuela’nın standı bulunuyor. Venezuela çok güçlü bir ülke. Onlar da kendilerini tanıtma gayreti içerisindeler. Dost ülkeler Pakistan ve Azerbaycan’dan da katılım olduğunu görüyoruz. Yine Libya, bizim için stratejik önemde bir ülke. Oradan da gelen firma temsilcileri var.”