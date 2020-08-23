  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 10:58:00 - 2020-08-23 11:03:35
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz’deki doğalgaz keşfi sonrası Türkiye’ye kritik bir uyarıda bulundu.

Beyaz Tv’de konuşan Kaan Sarıaydın, Türkiye’nin yeraltı zenginliğine sahip olduğunu ve Anadolu insanının topraklarını kesin ve kesin satmaması gerektiğini söyledi.

İşte Sarıaydın’ın açıklamaları:

Ticaret, sanayi, tarım devirimi geliyor. Biraz sabır. Artık haftalar, aylardan bahsediyoruz. Buraya toprak almaya gelecekler. Sakın topraklarını satmayın. Altında ne var bilmiyorsunuz? Toprak satıp arabalar almaya sakın kalkmayın. O toprakların üzerine beton da dökmeyin. Çok kısa zamanda anlayacaksınız. Akın akın topraklarını almaya gelecekler. Size büyük teklifler sunacaklar. Sakın satmayın. Bütün Anadolu insanımıza sesleniyorum. Topraklarınızı sakın vermeyin. Önümüzdeki günlerde toprağın altıyla alakalı olacağımız günler olacak. Türkiye’nin yeraltı verileriyle ilgili ortaya atılanların hepsi yanlış. Son forsatlarınız olabilir, toprak satın almanızı tavsiye ediyorum.

Ünlü ekonomistten koronavirüs çıkışı: IMF kredi verirken bir şartname koymaya başladı
Ünlü ekonomistten koronavirüs çıkışı: IMF kredi verirken bir şartname koymaya başladı

Gündem

Ünlü ekonomistten koronavirüs çıkışı: IMF kredi verirken bir şartname koymaya başladı

Ünlü ekonomist yeni tehlikeye dikkat çekti: Koronadan daha büyük bir durum
Ünlü ekonomist yeni tehlikeye dikkat çekti: Koronadan daha büyük bir durum

Gündem

Ünlü ekonomist yeni tehlikeye dikkat çekti: Koronadan daha büyük bir durum

Ünlü ekonomist canlı yayında üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar dikkat
Ünlü ekonomist canlı yayında üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar dikkat

Ekonomi

Ünlü ekonomist canlı yayında üstüne basa basa uyardı! Altın alacaklar dikkat

Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydmın tarihi gelişmeyi paylaştı: 29 Ekim'de açıklanabilir
Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydmın tarihi gelişmeyi paylaştı: 29 Ekim'de açıklanabilir

Ekonomi

Ünlü ekonomist Kaan Sarıaydmın tarihi gelişmeyi paylaştı: 29 Ekim'de açıklanabilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Toprak satılmaz sonra filistinlilerin durumuna,düşeriz bugün cazip olan para yarın değerini yitirir hele hele yabancılar a hiç satılmaz sonra kiracı durumu na,düşeriz
  • Yanıtla

Murat

Bizim millet bir arabaya birkaç daireye kanabilir.Malesef hizan sahibi değiliz.Sonra Filistin gibi oluruz.Bu beyefendi haklı yakında yahudiler bazı şirket adlarıyla veya Türkiyedeki satılmış tasmalı elemanları adı üzerinden toprak almaya başlayacaklardır.Gerçi GAP bölgesinde çok arazi kapattılar.Aman ha, en az bu iblisler kadar akıllı olalım.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
Türkiye'ye
Gündem

Türkiye'ye "doğalgaz" övgüsü: Artık kimseye ihtiyacı yok

Ürdünlü Enerji Uzmanı Mübarek et-Tahravi, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinden sonra artık k..
Ne diyeceği merak ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması
Gündem

Ne diyeceği merak ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesiyle ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Dav..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı