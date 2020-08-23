Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz’deki doğalgaz keşfi sonrası Türkiye’ye kritik bir uyarıda bulundu.

Beyaz Tv’de konuşan Kaan Sarıaydın, Türkiye’nin yeraltı zenginliğine sahip olduğunu ve Anadolu insanının topraklarını kesin ve kesin satmaması gerektiğini söyledi.

İşte Sarıaydın’ın açıklamaları:

Ticaret, sanayi, tarım devirimi geliyor. Biraz sabır. Artık haftalar, aylardan bahsediyoruz. Buraya toprak almaya gelecekler. Sakın topraklarını satmayın. Altında ne var bilmiyorsunuz? Toprak satıp arabalar almaya sakın kalkmayın. O toprakların üzerine beton da dökmeyin. Çok kısa zamanda anlayacaksınız. Akın akın topraklarını almaya gelecekler. Size büyük teklifler sunacaklar. Sakın satmayın. Bütün Anadolu insanımıza sesleniyorum. Topraklarınızı sakın vermeyin. Önümüzdeki günlerde toprağın altıyla alakalı olacağımız günler olacak. Türkiye’nin yeraltı verileriyle ilgili ortaya atılanların hepsi yanlış. Son forsatlarınız olabilir, toprak satın almanızı tavsiye ediyorum.