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Kaan Kançal: “UEFA kriterlerini tutturma konusunda hiçbir endişemiz yok”

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA kriterlerini tutturma konusunda hiçbir endişelerinin olmadığı söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
Kaan Kançal: “UEFA kriterlerini tutturma konusunda hiçbir endişemiz yok”

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, UEFA kriterlerini tutturma konusunda hiçbir endişelerinin olmadığı söyledi.


Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, temmuz ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Kançal, mali tablolarda gördükleri kadarıyla UEFA kriterlerini tutturma konusunda hiçbir endişelerinin olmadığı söyledi.


Kaan Kançal, Başkan Mustafa Cengiz’in bazı konularda eleştirildiğini ifade ederek, “Başkanımız Mustafa Cengiz’in 2011 yılında attığı bir tweet söyleniyor. Ben açıkçası vicdanen rahatsız oluyorum. Aynı başkanımız Mustafa Cengiz’in şahsi olarak kulübümüze verdiği kefalet tutarı 375 milyon TL. Abdurram Albayrak’ın da 390 milyon TL. Biz bugün buradan konuşmalar yaparken, hakkını teslim ederek konuşalım. Bu yapılanlar bizim başkanımız ve yönetim kurulumuzun iradesiyle yapılır. Bu mali tabloların arkasında idari reformlar var. Bu idari reformlar olmadan mali tablolardaki iyileşmeyi gerçekleştiremeyiz. Bu idari reformlar başkanımız ve yönetim kurulumuzun koymuş olduğu irade ile yapılıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
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