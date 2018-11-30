‘Ka-banD’ kapasitesi 2021’de 15 kat artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlenen Satcom Vision 2018’in açılışında yaptığı konuşmada, uzaya fırlatılacak iki uydu ile hem kapsama alanını hem de sunacağı kapasitenin artacağını söyledi.

Turhan, 2020’de 31 derece doğu lokasyonuna atılacak Türksat 5A uydusu ve 2021’de 42 derece doğu lokasyonuna atılacak Türksat 5B uydusuyla özellikle Ka-band kapasitesinin, mevcut kapasitenin 15 katına çıkacağını söyledi.

Bakan Turhan, Türksat 5B haberleşme uydusu üzerinde planlanan Ka-band kapasitesiyle özellikle ticari gemiler ile hava yolları pazarına odaklanıldığının altını çizdi.