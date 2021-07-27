  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakanı Koca 2 ilimiz için güzel haberi duyurdu
Adana Demirspor'dan Emre Mor çıkışı
Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı
Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken transfer yorumu
Dünya K2 dağında 3 dağcının cesedine ulaşıldı
Dünya

K2 dağında 3 dağcının cesedine ulaşıldı

Pakistan’da 5 Şubat’ta K2 dağına tırmanmaya çalışırken kendilerinden haber alınmayan ve daha sonra öldükleri açıklanan 3 dağcının cesetlerine ulaşıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 00:46:00 -
K2 dağında 3 dağcının cesedine ulaşıldı

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidei, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan’ın milli kahramanı olarak anılan dağcı Ali Sadpara ile İzlandalı Jon Snorri ve Şilili Juan Pablo Mohr’un cesedinin 7 bin 600 metre rakımda bulunan Kamp 4’ün birkaç yüz metre üzerinde bulunduğunu söyledi.

Haidei, cesetlerin uluslararası bir keşif heyeti tarafından drone yardımıyla bulunduğunu, Pakistan ordusunun cesetleri taşıyabilmeleri için keşif heyetine helikopterlerle destek verdiğini belirtti.

Öte yandan Haidei, İzlandalı Snorri ve Şilili Mohr’un cesetlerinin ailelerinin talepleri üzerine ülkelerine gönderileceğini dile getirdi.

Üç dağcı, 8 bin 611 metre yüksekliğindeki K2 dağına tırmanmaya çalışırken 5 Şubat’tan itibaren, dağın 5 bin metre yükseklikte bulunan tedariklerin yapıldığı ana kampıyla iletişimlerini kaybetmişti.

18 Şubat'ta Pakistanlı yetkililer dağcıların öldüğünü açıklamıştı.

Dağcıların cesetlerini almak için helikopterler ve taşıyıcılar kullanılmış ancak bu çabalar başarısız olmuştu.

Tehlikeli arazisi ve sert doğası nedeniyle "vahşi dağ" olarak da bilinen K2 dağının zirvesine ocak ayında Nepalli dağcılar tırmanana kadar, kış mevsiminde ulaşmak için daha önceki 5 teşebbüs başarısız olmuştu.

Maceracıların ilgi odağı olan ve daha önce 300 dağcının ilkbahar ve yaz mevsiminde zirvesine ulaştığı dağ, olumlu hava koşullarında bile çok sayıda dağcının hayatına mal oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay