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Sağlık K vitamini eksikliği bu hastalıklara yol açabilir
Sağlık

K vitamini eksikliği bu hastalıklara yol açabilir

K vitamini, vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir. K vitamini, genel olarak kanın pıhtılaşmasını sağlar, kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. Ancak K vitamini eksikliği çeşitli hastalıklara yol açabilir. Peki K vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? K vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? K vitamini hangi besinlerde bulunur?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 03:58:00 -
K vitamini eksikliği bu hastalıklara yol açabilir

Sağlıklı bir yaşam için vücut vitaminlere ihtiyaç duyar. K vitamini de bunlardan biridir. K vitamini genel olarak kanın pıhtılaşmasını sağlar, kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. Ancak uzmanlar, K vitamini eksikliğinin çeşitli hastalıklara yol açabileceğini hatırlatarak uyarılarda bulunur. Peki K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? K vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? K vitamini hangi besinlerde bulunur?

K vitamini eksikliği belirtileri

K vitamini eksikliğinde kan yeterince pıhtılaşmayacağı için; yaralanmalarda aşırı kan kaybı, B12 eksikliği, halsizlik, depresyon, demir eksikliği meydana gelir. En yaygın görülen K vitamini eksikliği belirtileri;

- Ciltte kolay çürüme

- Tırnak altlarında küçük kan pıhtılarının görülmesi

- Kolay morarma

- Burun veya dişetlerinden kan sızıntısı

- Yaralanma bölgesinde aşırı kanama

- Mide-bağırsak yolundan kanama

K vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?

- Safra kesesi rahatsızlıkları

- Böbrek hastalıkları

- Karaciğer hastalıkları

İşte K vitamini bakımından zengin besinler

- Kekik

- Fesleğen

- Adaçayı

- Taze soğan

- Ispanak

- Brüksel lahanası

- Brokoli

- Kara lahana

- Kuşkonmaz

- Maydanoz

- Lahana

- Marul

- Pul biber

- Kurutulmuş domates

- Kuru karanfil

- Salatalık turşusu

- Soya fasülyesi

- Kereviz

- Havuç

- Kaju

- İncir

- Armut

- Yabanmersini

- Ahududu

- Dut

- Böğürtlen

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