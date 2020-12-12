K vitamini eksikliği bu hastalıklara yol açabilir
K vitamini, vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerden biridir. K vitamini, genel olarak kanın pıhtılaşmasını sağlar, kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. Ancak K vitamini eksikliği çeşitli hastalıklara yol açabilir. Peki K vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? K vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? K vitamini hangi besinlerde bulunur?
Sağlıklı bir yaşam için vücut vitaminlere ihtiyaç duyar. K vitamini de bunlardan biridir. K vitamini genel olarak kanın pıhtılaşmasını sağlar, kemiklerin güçlenmesinde etkilidir. Ancak uzmanlar, K vitamini eksikliğinin çeşitli hastalıklara yol açabileceğini hatırlatarak uyarılarda bulunur. Peki K vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? K vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar? K vitamini hangi besinlerde bulunur?
K vitamini eksikliği belirtileri
K vitamini eksikliğinde kan yeterince pıhtılaşmayacağı için; yaralanmalarda aşırı kan kaybı, B12 eksikliği, halsizlik, depresyon, demir eksikliği meydana gelir. En yaygın görülen K vitamini eksikliği belirtileri;
- Ciltte kolay çürüme
- Tırnak altlarında küçük kan pıhtılarının görülmesi
- Kolay morarma
- Burun veya dişetlerinden kan sızıntısı
- Yaralanma bölgesinde aşırı kanama
- Mide-bağırsak yolundan kanama
K vitamini eksikliği hangi hastalıklara yol açar?
- Safra kesesi rahatsızlıkları
- Böbrek hastalıkları
- Karaciğer hastalıkları
İşte K vitamini bakımından zengin besinler
- Kekik
- Fesleğen
- Adaçayı
- Taze soğan
- Ispanak
- Brüksel lahanası
- Brokoli
- Kara lahana
- Kuşkonmaz
- Maydanoz
- Lahana
- Marul
- Pul biber
- Kurutulmuş domates
- Kuru karanfil
- Salatalık turşusu
- Soya fasülyesi
- Kereviz
- Havuç
- Kaju
- İncir
- Armut
- Yabanmersini
- Ahududu
- Dut
- Böğürtlen