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Spor Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı
Spor

Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 14:37:38 -
Juventus'ta Merih Demiral sakatlandı


ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral'ın sakatlığı sebebiyle 10 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Juventus kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 22 yaşındaki Demiral'ın, Juventus Sağlık Kliniği "J Medical"de MR tetkikinin yapıldığı ve sağ iliopsoas kasında gerilme tespit edildiği belirtildi.

Kulüp, Merih Demiral'ın beklenen iyileşme süresinin 10 gün olduğunu bildirdi.

Demiral, siyah-beyazlı takımın, geçen cumartesi Cagliari ile evinde oynadığı ve 2-0 kazandığı maça ilk 11’de başlamış ve 90 dakika mücadele etmişti.

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