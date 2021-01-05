Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19'a yakalandı
ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cuadrado'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tecrit altına alındığı belirtildi.
Cuadrado'da herhangi bir belirti görülmediği kaydedildi.
Kovid-19 pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.