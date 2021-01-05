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Spor Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19'a yakalandı
Spor

Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 20:02:05 -
Juventuslu Juan Cuadrado Kovid-19'a yakalandı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Cuadrado'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun tecrit altına alındığı belirtildi.

Cuadrado'da herhangi bir belirti görülmediği kaydedildi.

Kovid-19 pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacak.



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