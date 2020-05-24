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Spor

Juventus ve Napoli Ramazan Bayramı'nı kutladı

Juventus kulübü, bayram mesajını, takımda forma giyen Müslüman oyuncular aracılığıyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 01:55:00 -
Juventus ve Napoli Ramazan Bayramı'nı kutladı

Kutlama mesajında Merih Demiral, "Herkese merhaba, öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah, hep birlikte daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.Bosna Hersekli futbolcu Pjanic de tüm Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bir diğer Serie A takımı Napoli de Ramazan Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından "Dünya genelindeki bütün Müslüman taraftarlarımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun." mesajını paylaştıı.

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