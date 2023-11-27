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Spor Juventus ve Inter 3 puanı paylaştı
Spor

Juventus ve Inter 3 puanı paylaştı

Yeniakit Publisher
2023-11-27 02:29:00 -
Juventus ve Inter 3 puanı paylaştı

Serie A'da zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus ve Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

İtalya Serie A'da ilk iki sırada yer alan ve maçları İtalya derbisi olarak adlandırılan Inter ve Juventus, 13. hafta mücadelesinde karşılaştı.

Mücadele 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta goller 27. dakikada Vlahovic ve 33. dakikada Martinez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter 32 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Juventus ise 30 puan ile 2. sırada yer aldı.

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