Juventus tek golle kazandı
- Serie A'nın 25. haftasında lider Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 yendi24 Şubat 2019 Pazar 19:29
İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti.
Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider Juventus, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.
Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.
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