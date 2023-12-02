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Spor Juventus, Monza'yı 90+4'te dağıttı
Spor

Juventus, Monza'yı 90+4'te dağıttı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 03:01:00 -
Juventus, Monza'yı 90+4'te dağıttı

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Monza, evinde Juventus ile karşılaştı. Mücadeleyi deplasman ekibi Juventus 2-1'lik skorla kazandı.

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Monza ile Juventus karşı karşıya geldi.

Konuk takım, 12. dakikada Adrien Rabiot ve 90+4. dakikada Federico Gatti'nin attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+2. dakikada Valentin Carboni'den geldi.

Siyah-beyazlılar, 11. dakikada Dusan Vlahovic ile penaltı atışından yararlanamadı.

Juventus maç fazlasıyla lider
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sonuçla puanını 34 yapan Juventus, maç fazlasıyla İtalya Serie A'da liderlik koltuğuna oturdu. Monza ise 18 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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