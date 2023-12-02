Juventus, Monza'yı 90+4'te dağıttı
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Monza, evinde Juventus ile karşılaştı. Mücadeleyi deplasman ekibi Juventus 2-1'lik skorla kazandı.
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Monza ile Juventus karşı karşıya geldi.
Konuk takım, 12. dakikada Adrien Rabiot ve 90+4. dakikada Federico Gatti'nin attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin tek golü ise 90+2. dakikada Valentin Carboni'den geldi.
Siyah-beyazlılar, 11. dakikada Dusan Vlahovic ile penaltı atışından yararlanamadı.
Juventus maç fazlasıyla lider
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Bu sonuçla puanını 34 yapan Juventus, maç fazlasıyla İtalya Serie A'da liderlik koltuğuna oturdu. Monza ise 18 puanda kaldı.
Kaynak: AA