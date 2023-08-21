  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kıbrıs Türk'ü yalnız olmadığını bilsin: Ülkücüler şehadete yürümeye hazırdır

Barış yemeği silahlı kavgaya dönüştü

'Zarar ediyorum’ diyordu! Bir zam da Acun’dan geldi

F-16 savaş uçak, 42 adet gidiyor! Şok eden diyalog: Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya uçağı gönderecek

Gürsel Tekin'den CHP'yi eleştiren Ali Babacan'a sert tepki: Yazıklar olsun!

Ağır hasarlı bina yıkılırken çökünce hayatını kaybetti! Gaziantep'ten üzen haber

Uzman isimden açıklama geldi! Bu hafta hava nasıl olacak?

Çin enerji şirketi Türkiye'ye tarihi müjdeyi duyurdu: Enerji depolama alanında yenilik, yatırım yapacak

Ahmet Hakan özelliklerini sıraladı! “AK Parti’nin İstanbul adayı o olacak”

Diyarbakır'a 43 şehirden gelen ailelerin evlat nöbeti devam ediyor
Spor Juventus kazanarak başladı
Spor

Juventus kazanarak başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 01:07:00 -
Juventus kazanarak başladı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, deplasmanda Udinese'yi 3-0'lık skorla yendi.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, deplasmanda Udinese'yi 3-0 mağlup etti.

Serie A'nın ilk hafta karşılaşmasında Juventus, 2. dakikada Federico Chiesa, 20. dakikada Dusan Vlahovic ve ilk yarının uzatma dakikalarında Adrien Rabiot'un golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde geçti.

Juventus'ta forma giyen 21 yaş altı milli oyuncu Kenan Yıldız, 85. dakikada oyuna girdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmayınca maç da 3-0 sona erdi.

Günün diğer maçında Lazio, deplasmanda Lecce'ye 2-1 yenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23