Juventus devri bitiyor! İşte Cristiano Ronaldo’nun yeni takımı
2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan dünyaca ünlü Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun yeni takımıyla ilgili söylentiler ortaya çıktı.
Dünya devi Juventus'ta Cristiano Ronaldo dönemi sona eriyor.
Bilindiği gibi 2018 yılında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Ronaldo İtalya’da bir türlü istediği başarıyı elde edemedi.
Juventus’ta mutsuz olduğu iddia edilen Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes'e 'bana kulüp bul' dediği konuşuluyor.
Gelen kulis bilgilerine göre Real Madrid Cristiano Ronaldo’yu takımda görmek istemiyor.
Menajer Jorge Mendes ise Ronaldo için Manchester United'ın kapısını çalacak.
Ronaldo’nun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor
Şu anki takımı Juventus ile gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan Cristiano Ronaldo’nun takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.
Adım adım Sporting Lizbon'a
36 yaşındaki yıldız futbolcu Ronaldo’nun yetiştiği kulüp olan Sporting Lizbon'a dönmeye istekli olduğu iddia edildi.
Portekizli futbolcu Ronaldo altyapısında yetiştiği Sporting Lizbon 'da 2003 yılına kadar forma giymiş andından Manchester United'a transfer olmuştu.
36 yaşındaki Ronaldo, bu sezon Juventus ile Serie A'da çıktığı 30 maçta 27 gol atmayı başardı.
Yıldız futbolcu Ronaldo’nun Sporting Lizbon'a dönmesine ise artık kesin gözüyle bakılıyor.