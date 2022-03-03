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Spor Juventus deplasmanda Fiorentina'yı yendi
Spor

Juventus deplasmanda Fiorentina'yı yendi

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, deplasmanda Fiorentina'yı 1-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 04:02:00 -
Juventus deplasmanda Fiorentina'yı yendi

Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Juventus, 90+1. dakikada Fiorentinalı Lorenzo Venuti'nin kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Kupada yarı finalin diğer ayağında Milan ile Inter, salı günkü ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.

Çift maçlı eleme usulüne göre oynanan kupa yarı finalinde, rövanş müsabakaları daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak.

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