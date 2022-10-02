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Spor Juventus-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Juventus-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 8.haftasında Juventus ile Bologna karşı karşıya gelecek. Peki,. maç hangi kanalda? Juventis maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-02 14:12:00 -
Juventus-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A bu hafta birbirinden önemli maçlara sahne olacak. Futbolseverler ise Juventus ile Bologna maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Juventus-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Juventus 2 Ekim Pazar akşamı TSİ 21.45'te Bologna'yı konuk edecek. Allianz Stadı'nda oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Juventus-Bologna muhtemel 11'ler

Juventus: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic

Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Soriano, Cambiaso; Sansone; Arnautovic

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