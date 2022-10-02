Juventus-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 8.haftasında Juventus ile Bologna karşı karşıya gelecek. Peki,. maç hangi kanalda? Juventis maçı saat kaçta başlayacak?
İtalya Serie A bu hafta birbirinden önemli maçlara sahne olacak. Futbolseverler ise Juventus ile Bologna maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Juventus-Bologna maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Juventus 2 Ekim Pazar akşamı TSİ 21.45'te Bologna'yı konuk edecek. Allianz Stadı'nda oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Juventus-Bologna muhtemel 11'ler
Juventus: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic
Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius, Schouten, Dominguez, Soriano, Cambiaso; Sansone; Arnautovic