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Juventus bir puanı Ronaldo'nun golüyle kurtardı

Serie A'da lider Juventus, oyuna sonradan giren Cristiano Ronaldo'nun golüyle deplasmanda Atalanta ile 2-2 berabere kaldı

26 Aralık 2018 Çarşamba 19:49
Juventus bir puanı Ronaldo'nun golüyle kurtardı


ANKARA (AA) - İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, konuk olduğu Atalanta ile 2-2 berabere kalarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligin 18. haftasında deplasmanda Atalanta ile karşılaşan lider Juventus, henüz 2. dakikada Atalantalı Berat Djimsiti'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Atalanta, 24. dakikada Duvan Zapata ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Juventus'ta Rodrigo Bentancur, 53. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibinin eksik futbolcuyla mücadele etmesinin avantajından yararlanan Atalanta'da 53. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Zapata, takımını 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmaya yedek kulübesinden başlayan ve 65. dakikada Sami Khedira'nın yerine oyuna dahil olan Juventus'un yıldız oyuncusu Portekizli Cristiano Ronaldo, 78. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Juventus'ta Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 50'ye çıkaran lider konumdaki Juventus, ligde namağlup lider unvanını sürdürdü. Atalanta ise maç fazlası ve 25 puanla 8. sırada yer aldı.


- Milan'dan kötü rekor


Günün öne çıkan diğer karşılaşmasında Milan, küme düşme hattında yer alan Frosinone ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika boyunca sahada kaldığı Milan, 1984 yılından bu yana ligde ilk kez 4 maç boyunca gol atamayarak kötü bir rekora imza attı.

Ligde puanını 28'e yükselten Milan, maç fazlasıyla 6'ncı sırada yer alırken, 10 puanlı Frosinone ise 19. sırada kaldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 19:49
  1. Atalanta
  2. Cristiano Ronaldo
  3. İtalya 1. Futbol Ligi
  4. Juventus
  5. Milan

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