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Spor Juventus Barcelona'yı evinde avladı
Spor

Juventus Barcelona'yı evinde avladı

Juventus Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanan gecenin maçında Barcelona'yı 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 02:14:00 - 2020-12-09 02:14:58
Juventus Barcelona'yı evinde avladı

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda gecenin en önemli maçında Nou Campta Barcelona ile Juventus karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi deplasmanda Barcelona'yı 3-0 ile geçti. Tarihi maçta iki gol birden atan Ronaldo maçın yıldızı oldu.

Juventus'un gollerini 13 ve 52. dakikalarda Ronaldo, ve 20. dakikada McKennie kaydetti.

Barcelona bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyeti alırken Juventus 5. galibiyeti aldı ve grubu lider bitirdi.

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