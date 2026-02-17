  • İSTANBUL
Juventus ağlarını havalandıran Sacha Boey: Golüm için kendimi tebrik ediyorum

Juventus ağlarını havalandıran Sacha Boey: Golüm için kendimi tebrik ediyorum

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yendiği maç sonrası konuşan Sacha Boey "Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum." dedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı karşılaşmanın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

"GOLÜM İÇİN KENDİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Mücadelenin önemine dikkat çeken Fransız sağ bek, "Büyük bir maç oynadık, önemli olduğunu biliyorduk. Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

ADAPTASYON SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA

Takım içindeki uyum sürecine de değinen Boey, "Farklılıklar oldu ancak daha önce birlikte oynadığım oyuncular da vardı. Zamanla çalışarak daha iyi hale gelecek." dedi.

