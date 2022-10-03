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Spor Juventus, 3 hafta sonra kazandı
Spor

Juventus, 3 hafta sonra kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 01:56:00 -
Juventus, 3 hafta sonra kazandı

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, Juventus 24. dakikada Kostic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın 59. dakikasında Vlahovic'in fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran Juventus, 62. dakikada Milik'in golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk maçını kazanan Juventus, sonraki 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Spezia'ya üstünlük kurmasının ardından oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Juventus, 3 maçlık kötü gidişi Bologna'yı mağlup ederek durdurdu.

Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 13 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Bologna ise ligdeki 4. mağlubiyetini alırken, 6 puanla 17. sırada kaldı.

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