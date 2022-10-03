Juventus, 3 hafta sonra kazandı
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 8. haftasında Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 3-0'lık skorla yendi.
Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakada, Juventus 24. dakikada Kostic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Müsabakanın 59. dakikasında Vlahovic'in fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran Juventus, 62. dakikada Milik'in golüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Sezonun ilk maçını kazanan Juventus, sonraki 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Spezia'ya üstünlük kurmasının ardından oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve bir mağlubiyet alan Juventus, 3 maçlık kötü gidişi Bologna'yı mağlup ederek durdurdu.
Siyah-beyazlı takım, bu galibiyetle puanını 13 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.
Bologna ise ligdeki 4. mağlubiyetini alırken, 6 puanla 17. sırada kaldı.