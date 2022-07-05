Justin Bieber: Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu belirtileri neler?

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, Ramsay Hunt sendromuna yakalandığını açıkladı. Bieber, hastalığı nedeniyle konserlerini ertelemek zorunda kaldığını da belirtti. Hayranları tarafından büyük üzüntüyle karşılanan bu gelişme sonrasında Ramsay Hunt sendromu nedir, neden olur ve belirtileri neler konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramsay Hunt sendromu, kısmı yüz felci olarak tanımlanmaktadır. İşte, Justin Bieber'in hastalığı Ramsay Hunt sendromu hakkında bilgiler...

RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir. VZV birkaç on yıllık latans devrinden sonra, özellikle yaşlılarda ve immun yetmezliği olan kişilerde, genikulat ganglionunda Herpes Zoster veya Ramsay Hunt sendromu şeklinde reaktivasyon gösterebilir. Nadir olarak,VZV büyük serebral arterlere yayılarak vaskülopati ya da vaskülite neden olarak strokla sonuçlanabilir.

Ramsey Hunt sendromuna ne yol açıyor?

RHS varicella zoster virüsü (VZV) denilen bir virüs nedeniyle tetikleniyor.

Bu virüs insanlarda iki yaygın hastalığa daha yol açıyor: Suçiçeği ve zona.

RHS, bu virüsün yüz kaslarını kontrol etmeyi sağlayan sinir hücresini enfekte etmesi sonucu oluşuyor.

Facial Palsy (Yüz Felci) UK derneğine göre bu sendromu yaşayan kişilerin tamamı, çocukluğunda suçiçeği geçirmiş kişiler. Vücutları bu virüsü yenmiş olsa da, virüs inaktif bir şekilde sinirlerde yaşamaya devam edebiliyor.

Bir süre sonra ise VZV tekrar aktive olabiliyor. Bunun ardındaki neden tam olarak bilinmese de bağışıklık sisteminin düşmesinin bir tetikleyici olabileceği düşünülüyor.

Bir diğer faktör ise stres. Yüksek stres zonayla da ilişkilendiriliyor.

Ramsay Hunt sendromu belirtileri neler?

Bieber'ın paylaştığı videoda da görüldüğü gibi en bariz semptomlardan biri, etkilenen yüz kaslarının güç kaybetmesi.

Diğer belirtiler arasında ise yüz, kulak, ağız içi ve kafa derisinde kabarcıklar ve kaşıntı yer alıyor.

Bazı insanlar da duyma kaybı ve şiddetli acı bildiriyor.

Ramsay Hunt sendromu Bulaşıcı mı?

Suçiçeğinin aksine zona ve RHS bulaşıcı değil.

fakat doktorlar, suçiçeği veya zona geçirmemiş kişilerin, RHS'li birinin açık yarasından virüs kapabileceği uyarısında bulunuyor.

Ne kadar yaygın?

Ramsey Hunt sendromu nadir görülen bir durum. ABD'deki Ulusal Nadir Görülen Hastalıklar Örgütü, her 100 bin kişiden beşinde görüldüğünü tahmin ediyor.

Kanser için bu oran 100 bin kişide 440.

Nasıl teşhis ediliyor ve tedavisi ne?

Doktorlar hastalığa teşhis koyabilmek için kan testi öneriyor.

Antiviral ilaçlar, steroid, ağrı kesici ve yüz egzersizleri tedavide kullanılan yöntemler arasında.

Hastalığa yakalananların büyük bir kısmı tamamen iyileşse de sinir hasarının yüksek olduğu vakalarda tam iyileşme daha uzun sürebiliyor.

Az sayıda vakada ise yüz felcinin bir kısmının veya işitme kaybının kalıcı hale gelmesi mümkün.

Justin Drew Bieber kimdir?

Justin Drew Bieber (d. 1 Mart 1994), Kanadalı pop, çağdaş R&B şarkıcısı, oyuncu ve şarkı yazarıdır. Kariyeri, video paylaşım sitesi Youtube'a koyduğu videoların 2008 yılında Scooter Braun tarafından keşfedilmesiyle başladı.

Doğum adı: Justin Drew Bieber

Doğum: 1 Mart 1994 (28 yaşında); London,