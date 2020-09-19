Jüpiter'in uyduları neden olması gerekenden sıcak? Cevabı bulundu

Güneş Sistemi içerisindeki en büyük gezegen olan ve sahip olduğu büyük kütle çekimi ile özellikle Dünya'yı ve diğer gezegenleri göktaşlarından koruyan Jüpiter'in irili ufaklı birçok uydusu bulunuyor.

Neden olması gerekenden daha sıcaklar?

Güneş arasında ortalama 778 milyon kilometre mesafe olan Jüpiter'in uydularının olmaları gerekenden daha sıcak olması dikkat çekiyor.

Independent'in haberine göre; bu durumun nedeni birbirlerini "gelgit ısınması" diye isimlendirilen fenomen ile ısıtmaları olabilir.

Günümüze kadar devasa kütleli gezegenin uydularının ısınmasının sebebinin gezegenin kendisinin oluşturduğu gelgit ısınması olduğu belirtiliyordu.

Araştırmacılar yeni bir model çıkardı

Jüpiter'in uydularını yörüngesinde hareket ettirip bu uyduların iç yapısındaki sıvıları gelgit rezonansı ile etkileyerek ısınmalarını sağladığı ifade edilirken, ısı farkının sebebinin ise bu olduğu düşünülüyordu. Fakat "Geophysical Research Letters" isimli hakemli dergide yayımlanan çalışmada araştırmacılar yeni bir model çıkardı. Araştırmacılar bu model için uyduların birbirlerini ısıtabilme kabiliyetine odaklandı.

"Birbirlerini ısıtıyorlar

Araştırmacıların bildirdiğine göre; bu gök cisimlerinin birbirleri ile olan etkileşimleri, Jüpiter gezegeninin ortaya çıkarıdğı gelgit ısınmasından daha fazlasını üretebiliyor.

"Bu durum sürpriz"

Araştırmanın baş yazarı Hamish Hay, Kaliforniya'da Nasa'nın Jet İtki Laboratuvarı'nda yaptığı doktoranın ardından bu durumun sürpriz olduğunu ifade etti.

Uyduların gezegene nazaran çok daha küçük ve bu kadar büyük bir gelgit etkisi oluşturmalarının beklenen bir şey olmadığı belirtilirken yeni araştırmanın gök bilimcilerin, Jüpiter ve uydularından oluşan sistemi daha iyi kavrayabilmesi için önem arz ettiği bildiriliyor.

Gaz devi olan devasa gezegen Jüpiter'in, yörüngesinde şu ana kadar belirlenebilmiş en az 79 uydusu var. Bilim insanlarına göre, Jüpiter'in en büyük uyduları olan Io, Europa, Ganymede ve Callisto, yüzeylerinin altındaki sıvı halde bulunan sudan oluşan okyanuslar oluşturabilecek kadar büyük yapılara sahip.

Hatta Io uydusu o kadar sıcak ki 400’den fazla aktif volkanı barındırıyor.

Gelgit ısınması mani oluyor

Araştırmacılar, bir şeyler itilip çekildikçe ortaya çıkan gelgit ısınmasının, bu uyduların da donmuş kütleler olmalarının önündeki mani durumunda olduğunu bildiriyor.

Söz konusu araştırmanın yazarlarından olan Antony Trinh yüzeyaltı okyanuslarını jeolojk zamanlar boyu donmadan koruyabilmenin iç ısı ve ısı kaybı arasında iyi bir denge gerektirdiğini ifade etti.

Trinh, Europa, Ganymede, Callisto ve diğer uyduların okyanus dünyaları olması gerektiğinin bazı kanıtlarına sahip olduklarını bildirirken Io'nun ise yaygın volkanik faaliyete sahip olduğunu, bunun da gelgit ısınmasının diğer sonuçlarından olduğunu, fakat Dünya gibi diğer gök cisimlerinden daha yüksek yoğunlukta olduğunu belirterek bütün bu ısının kaynağını anlamak istediklerini söyledi.

Gerçek derinliğini tespit etmek istiyorlar

Araştırmacılar son çalışmanın ışığında söz konusu uydulardaki okyanusların gerçek derinliğini tespit etmek gibi yeni keşfilerde bulunmayı hedefliyor.