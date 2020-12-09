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Aktüel Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak
Aktüel

Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-09 17:37:19 -
Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak

ANKARA (AA) - Jüpiter ve Satürn, ay sonunda "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak.

LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

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