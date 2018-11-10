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Jülide Sarıeroğlu'ndan yerel seçim açıklaması: Kimsenin tanımadığı ekiplerimiz var

Çorum’da sivil toplum kurularının temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu,yerel seçimlere ilişkin telefon anketleri ve saha çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Kimsenin tanımadığı, bilmediği ekiplerimiz var, sahada geziyorlar." açıklamasında bulundu.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:55
Jülide Sarıeroğlu'ndan yerel seçim açıklaması: Kimsenin tanımadığı ekiplerimiz var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları Çorum Buluşması'na katıldı.

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini, bir yandan ekonomiye yönelik saldırılara karşı adımlar atarken diğer yandan da yerel seçimlere hazırlandıklarını söyleyen Sarıeroğlu, güçlü ve büyük Türkiye ideali doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile atacakları adımlar, büyük hedefler ve idealleri bulunduğunu, sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin bu bakımdan çok önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık kararların hızlı şekilde alındığını, bunun en son örneğinin kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenleme olduğunu kaydeden Sarıeroğlu, "İş dünyasının uzun süredir beklediği kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemenin yayınlanıp hayata geçti. Bu istihdamın korunmasını sağlayıcı, iş verenlerimizin nefes almasını katkı sağlayacak bir düzenleme. Ufak bir esneklik gerçekleştirilmiş durumda. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarıyla ilgili bazı kolaylaştırmalar gerçekleştirildi. Bunun için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanımıza, hükümet temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Bunun çok pozitif bir katkısı olacağına yürekten inanıyoruz. İş dünyası ile temaslarımız devam ediyor. Bu konuyla ilgili adımlarımızı talepler geldiğinde atmaya devam edeceğiz. Şu anda Allah'a çok şükür, yolumuza güçlü şekilde devam ediyoruz" dedi.

'Tüm birimlerimiz karınca gibi çalışıyor'

2018 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlere konusunda da açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, "AK Parti olarak yerel seçimlere çok güçlü hazırlandığımızı ifade etmek istiyorum. Tüm birimlerimiz karınca gibi çalışıyor. Yerel Yönetimler Başkanlığımız, Seçim İşleri Başkanlığımız, Aile Başkanlığımız, Teşkilat Başkanlığımız özel, ayrı ayrı çalışmalar sürdürüyor. Kongremiz bittikten sonra ilk MYK toplantımızı gerçekleştirdiğimiz andan itibaren saha çalışmalarımıza başladık." şeklinde konuştu.

'Vatandaşın gönlüne dokunacak adaylar arıyoruz'

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının vatandaşların nasıl bir şehir istediğiyle alakalı düşüncelerini aldığı bir süreç işlettiklerini, 43 ildeki görüş ve önerilerin raporlaştırıldığını aktaran Sarıeroğlu, "Bu dönemde yerel seçimlere ilişkin telefon anketleri, SMS'ler, saha çalışmaları yapıldı. Kimsenin tanımadığı, bilmediği ekiplerimiz var, sahada geziyorlar. Bunların hepsi gerçekten çok kıymetli bir fotoğraf önümüze koyuyor. AK Parti olarak vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak adaylar arıyoruz. Cumhurbaşkanımız her defasında altını çiziyor. 'Vatandaşlarımızla, milletle bağı kopan bir siyasetçinin yoluna devam etme imkanı yoktur. Sonbaharda dalından düşen yaprak misali savrulup gider, en sonunda da çürümeye mahkumdur.' Bu bağlamda bizim en önemli gücümüz, milletimizle olan gönül bağımız, muhabbetimiz. Bu gönül bağımızı, muhabbetimizi sıkı sıkıya, samimiyetle, içten gelerek sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:55
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