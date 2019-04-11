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Julian Assange gözaltına mı alındı? Julian Assange kimdir?

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Londra'da son dakika gözaltına alındı.7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Julian Assange kimdir nereli ve kaç yaşında?

11 Nisan 2019 Perşembe 12:44
Julian Assange gözaltına mı alındı? Julian Assange kimdir?

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange Londra'da son dakika gözaltına alındı.7 yıldır Londra'daki Ekvador konsolosluğunda yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı. Julian Assange kimdir nereli ve kaç yaşında?

Julian Assange kimdir nereli ve kaç yaşında?

Julian Assange, 3 Temmuz 1971 tarihinde Avustralya'nın Townsville şehrinde dünyaya geldi. Eğitiminin bir kısmını evde aldığı özel dersler ile gören Assange, ilkokulu 1979–1983 yıllarında New South Wales'ta, liseyi ise Townsville'da okudu. 1994 senesinde University of Queensland'da okumaya başladı, 2003-06 yılları arasında da Univeristy of Melbourne'de bilgisayar programlama, matematik ve fizik eğitimleri aldı.

1987 senesinde birkaç arkadaşı ile birlikte International Subversives isimli hacker grubunu kurdu. Kendisi bu dönemde işlerini 'Mendax' mahlası ile yürüttü. Grup olarak Pentagon, MILNET, ABD Deniz Kuvvetleri, NASA, Motorola ve Panasonic gibi güvenlik duvarı yüksek şirketleri hacklediler. 1993 senesinde Victoria Polisi Çocuk İstismarı Birimi'nde teknik danışman olarak çalıştı. Bu görevinin ardından, aynı sene Avustralya menşeli ilk halka açık internet servis sağlayıcılarından biri olan Suburbia Public Access Network'ta çalışmaya başladı.

1994 senesinde programlamaya başlayan Assange, "strobe.c" TCP port tarayıcısının yazarlığını yapmasının yanı sıra, açık kaynak veritabanı PostgreSQL'a yamalar (1996), Usenet önbellekleme yazılımı NNTPCache (1996), Rubberhose için inkar edilebilen şifreleme sistemi (1997) ve web tabanlı arama motorları için komut satırı aracı Surfraw'ı yaptı (2000). 

2006 senesinde kaynaklarının gizliliğini koruyarak hükümetlerin ve diğer organizasyonların hassas belgelerini yayınlayan, İsveç merkezli bir uluslararası organizasyon olan Wikileaks'in kurucu ekibinde yer aldı. Yönetim kurulu üyesi olan 9 kişiden biridir. Aynı zamanda halen buranın basın sözcüsü ve editör şefidir. 

ABD'de yürütülen bir soruşturmada; Julian Assange'ın ABD ordusuna ait gizli belgeleri sızdıran ve halen tutuklu bulunan er Bradley Manning'i belge sızdırmak için teşvik edip etmediği araştırılıyor. Manning'in belge sızdırma eyleminde Assange'ın rolü olduğu tespit edilirse ABD'nin Assange'a da dava açacağı belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 12:44
  1. Julian Assange gözaltına mı alındı?
  2. Julian Assange kimdir?

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