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Spor Judoda Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kamp
Spor

Judoda Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kamp

Yeniakit Publisher
2020-12-25 19:30:11 -
Judoda Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile ortak kamp

ANKARA (AA) - Judoda kadın olimpik ve genç milli sporcuların, Gürcistan, Kosova ve Bulgaristan ile gerçekleştirilecek ortak kampta yer alacağı bildirildi.

Türkiye Judo Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kadın milli judocuların katılacağı ortak çalışma kampına Edirne ev sahipliği yapacak.

Katar'ın başkenti Doha'da 11-13 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak masterler müsabakalarına hazırlık amacı taşıyan kamp, 7 Ocak 2021'de sona erecek.

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