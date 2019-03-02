Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası - Organizasyonun ilk gününü Türkiye, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile ilk sırada tamamladı



ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde 8 sıklette madalyalar sahiplerini buldu. Kemer ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda 2 gün sürecek organizasyonun ilk gününde 16 ülkeden 495 sporcu madalya mücadelesi verdi. İlk günü Türkiye, 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile birinci sırada tamamladı. Rusya, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla ikinci, Gürcistan da 1 altın, 2'şer gümüş ve bronz madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle: Kadınlar: 40 kilo: 1- Doğa Süren (Türkiye), 2- Ecre Alayıldız (Türkiye), 3- Alima Zhumagaliyeva (Kazakistan), 3- Aysun Ağdeve (Türkiye). 44 kilo: 1- Merve Azak (Türkiye), 2- Ecem Sonay Birinci (Türkiye), 3- Müberra Güneş (Türkiye), 3- Hanife Özcan (Türkiye). 48 kilo: 1- Sıla Sersin (Türkiye), 2- Alina Guseinova (Rusya), 3- Daria Ruskova (Rusya), 3- Buketnur Karabulut (Türkiye). 52 kilo: 1- Chloe Devictor, (Fransa), 2- Nino Loladze (Gürcistan), 3- Mehveş Şahinoğlu (Türkiye), 3- Ayşe Nur Tunca (Türkiye). Erkekler: 50 kilo: 1- Mansur Vedzizhev (Rusya), 2- Enes Çakan (Türkiye), 3- Yermekhan Amandyk (Kazakistan), 3- Nurkanat Serikbayev (Kazakistan). 55 kilo: 1- Talha Büyükeser (Türkiye), 2- Kamran Süleymanov (Azerbaycan), 3- Shukran Zamanlı (Azerbaycan), 3- Betal Chegemov (Rusya). 60 kilo: 1- Ivan Petrov (Rusya), 2- Daviti Bakhbakhashvili (Gürcistan), 3- Marien Adil (Kazakistan), 3- Styopa Darbinyan (Ermenistan). 66 kilo: 1- Giorgi Tarashvili (Gürcistan), 2- Nahid İsmayilova (Azerbaycan), 3- Elguja Tchintcharashvili (Gürcistan), 3- Amiran Tabukashvili (Gürcistan).

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.