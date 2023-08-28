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Ekonomi JPMorgan'dan kripto para açıklaması! Düşüş için...
Ekonomi

JPMorgan'dan kripto para açıklaması! Düşüş için...

Yeniakit Publisher
2023-08-28 12:10:00 -
JPMorgan'dan kripto para açıklaması! Düşüş için...

JPMorgan analistleri, kısa vadede kripto piyasaları için sınırlı düşüş öngörüsünde bulundu.

JPMorgan analistleri, kısa vadede kripto piyasaları için sınırlı düşüş öngörüsünde bulundu.
ABD'nin en büyük yatırım bankası JPMorgan yayınladığı bir araştırma raporunda, Chicago Mercantile Exchange'in (CME) Bitcoin (BTC) vadeli işlemlerindeki açık faiz analizinin, uzun pozisyonların çözülmesinin başlangıcından ziyade son aşamasında olduğunu gösterdiğini belirtti.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analistler, "Sonuç olarak, kısa vadede kripto piyasaları için sınırlı bir olumsuzluk görüyoruz," diye yazdı.

Raporda, ağustos ayında kripto piyasalarında yaşanan ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) sonrası Ripple mahkeme kararı rallisini tersine çeviren" düzeltmenin kısmen "hisse senetleri ve özellikle teknoloji gibi riskli varlıklardaki daha geniş çaplı düzeltmeye dayandırılabileceği, bunun da teknolojideki balon durumu, yüksek ABD reel getirileri ve Çin'e ilişkin büyüme endişelerinden kaynaklandığı" belirtildi.

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