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Ekonomi JP Morgan'dan petrol tahmini
Ekonomi

JP Morgan'dan petrol tahmini

JP Morgan brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirmedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 12:46:00 -
JP Morgan'dan petrol tahmini

JP Morgan brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirmedi. JP Morgan brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirmeyerek 114 dolar/varil olarak sürdürdü.
JP Morgan bu yılın tamamında brent petrolde ortalama fiyatın 104 dolar/varil olacağını da tahmin etti.
Banka bu yılın sonuna kadar Rusya'nın en azından 1,3 milyon varil/gün seviyesinde rafineri kapasitesinin devre dışı kalmaya devam edeceğini öngörürken, Çin'in 1 milyon varil/gün daha fazla Rus petrolü alabileceğini tahmin etti.

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