JP Morgan'dan petrol tahmini

JP Morgan brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirmedi. JP Morgan brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirmeyerek 114 dolar/varil olarak sürdürdü.

JP Morgan bu yılın tamamında brent petrolde ortalama fiyatın 104 dolar/varil olacağını da tahmin etti.

Banka bu yılın sonuna kadar Rusya'nın en azından 1,3 milyon varil/gün seviyesinde rafineri kapasitesinin devre dışı kalmaya devam edeceğini öngörürken, Çin'in 1 milyon varil/gün daha fazla Rus petrolü alabileceğini tahmin etti.