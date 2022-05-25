JP Morgan'dan petrol tahmini
JP Morgan brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirmedi.
JP Morgan brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirmedi. JP Morgan brent petrol için ikinci çeyrek tahminini değiştirmeyerek 114 dolar/varil olarak sürdürdü.
JP Morgan bu yılın tamamında brent petrolde ortalama fiyatın 104 dolar/varil olacağını da tahmin etti.
Banka bu yılın sonuna kadar Rusya'nın en azından 1,3 milyon varil/gün seviyesinde rafineri kapasitesinin devre dışı kalmaya devam edeceğini öngörürken, Çin'in 1 milyon varil/gün daha fazla Rus petrolü alabileceğini tahmin etti.