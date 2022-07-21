Josef de Souza sağlık durumu nasıl?
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ameliyat oldu. Futbolseverler ise Brezilyalı futbolcunun sağlık durumunu araştırmaya başladı. Peki, Josef de Souza'nın sağlığı nasıl? Josef de Souza ne zaman sahalara dönebilir?
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ameliyat oldu. Futbolseverler ise Brezilyalı futbolcunun ne zaman sahalara döneceğini araştırmaya başladı.
Josef de Souza sağlık durumu nasıl?
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, menisküs yırtığı nedeniyle İspanya kampı kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat edildi.
De Souza'ya, kulüp sağlık kurulu koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen ve Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda, artroskopik menisküs cerrahisi uygulandı.
Operasyonun başarılı geçtiği ve oyuncunun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanmasının planlandığı aktarıldı.