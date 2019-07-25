0553 313 94 23

Josef de Souza, İstanbul'da

- Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de oynayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu De Souza, takımının sezon öncesi hazırlıkları için bulunduğu Viyana'dan İstanbul'a geldi- Josef de Souza:"(Galatasaray'a transfer iddiaları) Transferim için bir şey konuşamam. Çünkü öyle bir durum yok"

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
Josef de Souza, İstanbul'da


İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan temsilcisi El Ahli'de oynayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza, İstanbul'a geldi.

Takımının sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bulunduğu Avusturya'nın başkenti Viyana'dan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan De Souza, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Takım kafilesinin aktarmalı olarak Cidde'ye devam edeceğini, kendisinin ise üç günlük tatil için İstanbul'da kalacağını kaydeden De Souza, "Burada olduğum için iyi duygular hissediyorum. İstanbul'u çok seviyorum, burası benim ikinci evim." dedi.

Galatasaray'a transfer iddialarıyla ilgili soruyu cevaplayan De Souza, "Hayır, transferim için bir şey konuşamam. Çünkü öyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Havalimanında basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektiren De Souza'ya birçok yolcu ve çalışan yoğun ilgi gösterdi.

Brezilyalı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından, Viyana Havalimanı'ndan İstanbul'a geleceğine yönelik paylaşımda bulunmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:36
  1. Futbol
  2. istanbul havalimanı
  3. Josef de Souza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları
    1. Altın fiyatları
    2. Türk dünyası Balıkesir’de buluştu
    3. ANALİZ - Suudi tahtı üzerinde Yemen..
    4. Gazi Baba’dan Nilüfer’e kardeşlik..
    5. Adıyaman Valiliğinde tatbikat
    6. Belçika'da dünyaca ünlü müzik..
    7. Halk otobüsünü sağlık merkezine sürdü,..
    8. Kartepe’de kavşak düzenlemesi
    9. Adnan Oktar suç örgütünün "silahlanma..
    10. Yurt dışı borçlanması için son tarih..
    11. Çocuk ilik nakli hastanesi için gece..
    12. Memur Sen talepleri sıraladı
    13. Tokat’ta hacı adayları kutsal..
    14. Ameliyathane takip sürecinde “RFID”..
    15. Azerbaycan Türk vatandaşlarına..
    16. Sincan Belediyesinden üniversite..
    17. Suudi Arabistan'da Husilere ait bir..
    18. Sebze meyve halinde sabah mesaisi
    19. Sandalyeleri kafasının üstüne koyarak..
    20. GGC’den anlamlı sergi
    21. Adıyaman’da sansar sanılan gelincik..
    22. CHP Genel Başkanlığı’ndan Bilecik’e..
    23. Üsküdar’da riskli binaların yıkımı..
    24. Bolu’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    25. POYD Başkanı Atmaca’dan tanıtım ve..
    26. İsviçre’de 2 dağcının cesedi bulundu
    27. Sabah kahvaltılı, öğlen yemekli 5..
    28. İneği ölümden kurtaran veteriner hekim..
    29. İstikbal Mobilya Kayserispor kombine..
    30. Metrobüs arıza yaptı, uzun kuyruklar..
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı