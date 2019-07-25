Josef de Souza İstanbul'a geliyor! Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Josef de Souza İstanbul'a geliyor.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, orta sahasından Badou Ndiaye ve Fernando Reges'i kaybetmişti. Fulham'dan Fransız orta saha Seri'yi kiralayan Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile ilgilendiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Al Ahli'ye 12 milyon euroya transfer olan daha sonra sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Brezilyalı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı. Josef'in istanbul'a gelmesi akıllara "Galatasaray'a transfer mi oldu?" sorularını akıllara getirdi.

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