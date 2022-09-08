Josef De Souza hakkında karar verildi!

Ankaragücü maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş forması giyen Brezilyalı orta saha Josef de Souza'nın ceza tayinine yer olmadığı açıklandı.



Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan maçın bitimiyle Ankaragücü tribününden bir taraftar, sahaya atlayarak Beşiktaşlı oyunculara uçan tekme attı.

Yaşanan olaya Beşiktaşlı Josef de Souza da müdahale etti. Josef de Souza, taraftarı itip olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı ve kırmızı kart gördü.

Bunu üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, Brezilyalı orta sahanın PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

PFDK açıklama yaptı

PFDK ise Beşiktaşlı Josef de Souza'ya ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir"

"Beşiktaş A.Ş. sporcusu Josef de Souza Dias hakkında, 04.09.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sevk yapılmış ise de, kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir.

Ankaragücü'nde bir maç seyircisiz oynama cezası ve 300 bin TL para cezası verildi."