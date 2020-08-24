  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı
Spor

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:29:00 -
Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan aldığı tecrübeli orta saha oyuncusu Joze Sosa’nın eşi Carolina Alurralde’den korkutan bir haber geldi.

Yıldız oyuncunun eşi Carolina, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Carolina Alurralde, 14 gün karantina altında olacağını söyledi.

Söz konusu açıklamanın ardından Jose Sosa’nın eşine hem Fenerbahçeli hem de Trabzonsporlu birçok vatandaştan destek ve geçmiş olsun mesajı geldi.

Bununla birlikte Fenerbahçe bugün gündemi sarsan bir açıklama yapmış ve bir futbolsunun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Futbolcunun ismi açıklanmamıştı.

Fenerbahçe’den resmi açıklama: Bir oyuncu koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe’den resmi açıklama: Bir oyuncu koronavirüse yakalandı

Spor

Fenerbahçe’den resmi açıklama: Bir oyuncu koronavirüse yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Esed tatil için Türkiye’de!
Gündem

Esed tatil için Türkiye’de!

Suriye’deki katil rejimin diktatörü Beşar Esed’in kızı Zein el-Esed, İstanbul'da tatil yapan arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra Bodrum'a g..
Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Siyaset

Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu...
Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!
Dünya

Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde ordunun sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkesin sağlanmasın ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin saldırı ha..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı