Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan aldığı tecrübeli orta saha oyuncusu Joze Sosa’nın eşi Carolina Alurralde’den korkutan bir haber geldi.

Yıldız oyuncunun eşi Carolina, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Carolina Alurralde, 14 gün karantina altında olacağını söyledi.

Söz konusu açıklamanın ardından Jose Sosa’nın eşine hem Fenerbahçeli hem de Trabzonsporlu birçok vatandaştan destek ve geçmiş olsun mesajı geldi.

Bununla birlikte Fenerbahçe bugün gündemi sarsan bir açıklama yapmış ve bir futbolsunun koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Futbolcunun ismi açıklanmamıştı.